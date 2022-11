Valheim: Großes Mistlands-Update steht zum Testen bereit

Valheim: Das bietet das große Mistlands-Update

Mistlands-Update schon jetzt spielen

Rechtsklick auf Valheim in eurer Steam-Bibliothek

klickt nun auf "Eigenschaften" und ein neues Menü öffnet sich

wechselt dort auf den Reiter "Betas" und gebt den Code "yesimadebackups" ein

nun solltet ihr Zugriff auf den öffentlichen Testbuild von Valheim haben

diesen könnt ihr ebenfalls im Reiter "Betas" auswählen, er heißt "public-test"

Das Wikinger-Survival-Spiel Valheim bekommt bald ein richtig großes Inhaltsupdate: Nach langer Entwicklung stehen die Mistlands bevor. Schon jetzt können Spieler einen ersten Blick wagen.Dies kündigte Entwickler Iron Gate in einem Blogeintrag bei Steam an. Die Mistlands sind die bisher größte Inhaltserweiterung für Valheim, da ein komplett neues Biom inklusive neuen Feinden der Spielwelt hinzugefügt wird. Mit an Bord sind zudem noch weitere Ergänzungen, die einen erneuten Besuch in Valheim lohnenswert gestalten sollen.Im Mittelpunkt des großen Mistlands-Update steht wenig überraschend das titelgebende neue Biom Mistlands. Dabei handelt es sich um ein Gebiet, bei dem passenderweise ein dichter Nebel herrscht, der eure Sichtweite auf ein Minimum reduziert. Das sorgt bei Erkundungen für zusätzlichen Nervenkitzel, denn schließlich kann wie immer hinter jedem Baum und jeder Ecke ein Feind auf euch warten.In den Mistlands selbst erwarten euch übrigens laut dem Entwickler neun neue Feindtypen, sowie ein ganz spezieller Boss. Hinzu kommen neue Crafting-Materialien, neue Waffen, Rüstungen, Nahrungsgegenstände, ein neuer Dungeon-Typ und vieles mehr. Zudem gibt es auch eine neue Spielmechanik, die in den Mistlands eine besondere Rolle spielen wird.Darüber hinaus überarbeitet das Mistlands-Update das Angeln von Fischen und bringt sowohl neue Emotes, als auch neue Frisuren und Bärte ins Spiel. Die ausführlichen Patchnotes zum Mistlands-Update findet ihr auf Steam Trotz der umfassenden Ankündigung gibt es derzeit noch keinen Releasetermin für das Mistlands-Update. Interessierte Spieler können dennoch schon jetzt den Inhaltspatch spielen – ein öffentlicher Betatest macht es möglich.Daran teilnehmen können alle Spieler, die Valheim auf Steam besitzen. Um Zugang zum Mistlands-Update zu erhalten, müsst ihr folgende Schritte befolgen:Wie schon das Passwort verrät, solltet ihr jedoch vor dem Ausprobieren des Updates unbedingt eine Sicherheitskopie eurer Speicherstände anlegen. Diese können im schlimmsten Fall korrumpieren und danach nicht mehr in der Live-Version von Valheim funktionieren.Sowieso raten die Entwickler dazu, eine neue Welt anzufangen, um das neue Biom garantiert bereisen zu können. Denn die Weltengenerierung wird in bestehenden Welten das Biom nur in Gebieten erstellen, die ihr noch nicht bereist habt. Sollte eure Welt schon vollständig erkundet sein, geht ihr vermutlich leer aus.Letztes aktuelles Video: Hearth Home Out now