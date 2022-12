Valheim: Lang erwartetes Mistlands-Update veröffentlicht

Valheim: Trailer zur Veröffentlichung des Mistlands-Updates

Wie geht es mit Valheim weiter?

Jetzt ging es ganz schnell: Erst vor zwei Wochen kündigte Iron Gate an , dass das Mistlands-Update für Valheim zum Testen bereit steht. Nun ist sogar schon der vollständige Release gekommen.Die bislang größte und kostenlose Inhaltserweiterung für das Survivalspiel steht damit ab sofort für alle Spieler zum Download bereit. Unter anderem erwartet euch ein komplett neues Biom inklusive eines neuen Bosses.Wie es der Name schon verrät, führt das Update für Valheim die schon vor einiger Zeit angekündigten Mistlands ein. Das neue Biom ist von einem dichten Nebel umhüllt, der zu Beginn eure Sichtweite stark einschränkt. Erst vor Ort lernt ihr Möglichkeiten kennen, um den Nebel zumindest ein Stück einzudämmen. Allerdings nicht ganz ohne Gegenwehr, denn wie in vielen anderen Orten der Valheim-Welt warten die Feinde nur darauf, euch in die Ecke zu drängen und zu besiegen.Was euch in den Mistlands vor Ort erwartet, das präsentieren die Entwickler in einem neuen Trailer. Dieser ist jedoch kein klassischer Gameplay-Trailer, sondern zeigt im animierten Stil den Weg zweier Wikinger in das neue Biom:Neben dem neuen Biom gibt es mit dem Mistlands-Update außerdem neue Crafting-Ressourcen, zahlreiche neue Nahrungsgegenstände und Tränke, einen neuen Dungeon-Typ und vieles mehr. Darüber hinaus wurde das Angeln überarbeitet, sowie neue Emotes, Frisuren und Bärte hinzugefügt. Eine komplette Liste der Änderungen findet ihr bei Steam Um die Mistlands bereisen zu können, empfehlen die Entwickler außerdem den Start einer neuen Welt. Denn das Biom kann nur in Gebieten generiert werden, die ihr noch nicht entdeckt habt. Solltet ihr eure Spielwelt bereits vollständig bereist haben, werdet ihr demnach dort die neblige Region nicht aufdecken können.Mit der Veröffentlichung des Mistlands-Update macht die Entwicklung von Valheim einen weiteren Sprung nach vorne. Noch ist das Survival-Spiel, welches seit Februar 2021 im Early Access ist, aber nicht fertig. Auch in Zukunft sollen noch weitere Biome hinzugefügt werden. Wie viele genau und in welchem Umfang, das wird jedoch erst die Zukunft zeigen.