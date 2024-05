Valheim: Höllische Hitze in den Ashlands

Mit einem schicken animierten Trailer haben die Entwickler vonjetzt ihr neues Update Ashlands auf den Weg gebracht. Und passend zum anstehenden Sommer wird es auch in dem Survival-Game heiß… vielleicht sogar zu heiß.In dem Biom-Update wird es mehr als nur verbrannte Erde geben, nämlich auch blubbernde Lava-Flüsse und einen von zahllosen Feuern hell erleuchteten Himmel. Und wenn dann nochaus den brodelnden Sümpfen steigen, ist die komplette Survival-Action angesagt.Nach einem dreiwöchigen öffentlichen Test ist das umfangreiche Valheim-Update also jetzt da und verspricht neben den üblichen Bugfixes und Quality of Life-Verbesserungen auch einen ganzen Batzen an neuen Inhalten. Dazu zählen unter anderemsowie neue Rüstungssets, Bomben, feindliche Kreaturen, Locations, Musik, Events und vieles mehr. Detaillierte Patch-Notes können auf der Steam -Seite des Spiels – hinter einem Spoiler-Tag – eingesehen werden.Ein paar Hotfixes soll es laut den Entwicklern in naher Zukunft aber noch geben, für Feedback ist man bei den Iron Gate Studios aber natürlich immer offen. Ein kleiner Guide, den sie den Spielern, soll einen Überblick darüber verschaffen, was sie in Valheim: Ashlands Neues erwartet.Neben dem Animations- gibt es auch einen Gameplay- Trailer , der vor drei Wochen zum Public Testing veröffentlicht wurde undzeigt, mit dem die Lust auf die unwirtlichen und gefährlichen Aschenlande in Valheim mit seinenund der wahrhaft hitzigen Atmosphäre schüren soll. Wen der Survival-Aspekt abschreckt und lieber auf Aufbau-Strategie setzt, kann sich ja