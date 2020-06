In Sound Mind: Neues Horrorspiel der Macher von Nightmare House 2

Publisher Modus Games und Entwickler We Create Stuff (Nightmare House 2) haben In Sound Mind angekündigt, ein psychologisches Horrorspiel aus der Ego-Perspektive, das Anfang 2021 auf PC (Steam), PlayStation 5 und Xbox Series X erscheinen wird. In dem Spiel durchquert man eine Reihe "beunruhigender Erinnerungen" und versucht den Ort zu verlassen. Rätsel, Waffen und Bosskämpfe werden versprochen. Der Soundtrack wird von The Living Tombstone (pro Story ein Lied) komponiert. Eine Demo kann bei Steam runtergeladen werden."In Sound Mind wurde in der PC Gaming Show erstmals mit einem Ankündigungstrailer enthüllt, der Horrorfans in die Tiefen ihrer Psyche eintauchen lässt und die Realität mit dem Unmöglichen verschmilzt. (...) In Sound Mind zeigt Spielern düstere Erinnerungen und fordert sie heraus, den in ihrer eigenen Vorstellung lauernden Bedrohungen zu entkommen. Durch ungewöhnliche Rätsel und Kämpfe gegen beängstigende Gegner wird in einer Sammlung verschiedener Geschichten nach der Antwort gesucht. In Sound Mind wurde von dem Studio hinter der Mod Nightmare House 2 entwickelt und verspricht mit dem Soundtrack von The Living Tombstone ein aufregendes Horrorspektakel zu werden. Der Titel erscheint 2021."Letztes aktuelles Video: Ankündigungs-Trailer