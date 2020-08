In Sound Mind: Trailer und Spielszenen aus dem Horror-Abenteuer

Das Entwickler-Studio We Create Stuff (Nightmare House 2) und Publisher Modus Games haben einen Trailer und ein kommentiertes Spielszenen-Video aus In Sound Mind veröffentlicht. Der Trailer zeigt das Grauen, das Spieler auf dem Trip durch die Psyche überleben müssen - untermalt mit der Musik von The Living Tombstone. Das zweite Video zeigt (kommentiertes) Spielszenen-Material aus dem ersten Story-Abschnitt. Darin taucht zum ersten Mal ein neues Tape des mysteriösen Charakters "The Shade" auf.In Sound Mind erscheint 2021 für PC, PS5 und Xbox Series X. Eine überarbeitete Demo ist auf Steam hier verfügbar ( Change-Log ). Zur Vorschau : In den letzten Jahren ist der Begriff "Indie-Horror" leider häufig zu einem Synonym für Ideenlosigkeit und erschreckende Produktionsqualität verkommen - man denke nur an solch schaurige Werke wie Don't Knock Twice oder TheNightFall. Fällt In Sound Mind ebenfalls in diese Gähn-Kategorie? Oder weckt der Psycho-Trip nach dem Anspielen der Preview-/Demo-Version doch Hoffnungen auf ein hochwertiges Gänsehaut-Erlebnis?