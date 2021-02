In Sound Mind: Horrorspiel erscheint auch für Switch und als phyisches Deluxe Edition

Neben PC, PS5 und Xbox Series X|S wird das Horrorspiel In Sound Mind auch für Switch erscheinen. Das haben die Macher von We Create Stuff offiziell bestätigt. Darüber hinaus wird es neben der digitalen Veröffentlichung auch eine Deluxe Edition mit einem physischen Datenträger zum Preis von 39,99 Euro zu kaufen geben.Neben dem Spiel enthält die Deluxe-Variante den digitalen Soundtrack von The Living Tombstone und ein digitales Artbook. Zum Spiel heißt es:"In Sound Mind ist ein First-Person-Horrorspiel, in dem Spieler mit den unvorhersehbaren Gefahren in den Erinnerungen verschiedener Personen konfrontiert werden. Der Titel, der scheinbar harmlose, einfache Erinnerungen in schockierende Erlebnisse wandelt, wurde von den Schöpfern der legendären Nightmare House 2 Mod entwickelt."Ein konkretes Releasedatum gibt es noch nicht, aber Vorbestellungen für die Deluxe Edition sind ab sofort möglich Letztes aktuelles Video: Developer Walkthrough