In Sound Mind: Horrorspiel erscheint Anfang August 2021

Modus Games meldet, dass In Sound Mind am 3. August 2021 für PC (Steam, GOG.com, Epic Games Store), PlayStation 5, Switch und Xbox Series X|S erscheinen wird. Eine Demo des Horrorspiels aus der Ego-Perspektive bzw. des Psychothrillers kann bei Steam runtergeladen werden."In Sound Mind ist ein First-Person-Horrorspiel, in dem Spieler mit den unvorhersehbaren Gefahren in den Erinnerungen verschiedener Personen konfrontiert werden. Der Titel, der scheinbar harmlose, einfache Erinnerungen in schockierende Erlebnisse wandelt, wurde von den Schöpfern der legendären Nightmare House 2 Mod entwickelt."Bereits im vergangenen Jahr haben wir in einer Vorschau einen Blick auf das Spiel geworfen. Zur Vorschau : In den letzten Jahren ist der Begriff "Indie-Horror" leider häufig zu einem Synonym für Ideenlosigkeit und erschreckende Produktionsqualität verkommen - man denke nur an solch schaurige Werke wie Don't Knock Twice oder TheNightFall. Fällt In Sound Mind ebenfalls in diese Gähn-Kategorie? Oder weckt der Psycho-Trip nach dem Anspielen der Preview-/Demo-Version doch Hoffnungen auf ein hochwertiges Gänsehaut-Erlebnis?Letztes aktuelles Video: Developer Walkthrough