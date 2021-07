In Sound Mind: Psycho-Horror verschiebt sich auf Ende September

In Sound Mind ( ab 39,99€ bei vorbestellen ) erscheint jetzt erst am 28. September 2021. Das hat Modus Games bekannt gegeben. Ursprünglich war vorgesehen, das Horrorspiel am 3. August auf den Markt zu bringen, doch benötigt das Studio offenbar noch etwas mehr Zeit, um den eigenen Qualitätsansprüchen gerecht werden zu können. Der Release ist zunächst auf PC, PS5 und Xbox Series X|S geplant. Eine Switch-Umsetzung soll zu einem späteren Zeitpunkt folgen.Derweil kann man sich die längere Wartezeit mit einem animierten Musikvideo zum Spiel versüßen. Zu diesem Zweck ist Modus Games eine Kooperation mit den Animations-Experten von Mashed und der Band The Living Tombstone eingegangen. Zudem steht bei Steam weiterhin die Demo zur Verfügung, mit der man erste Eindrücke von dem Psycho-Horror gewinnen kann. Welchen Eindruck In Sound Mind bei uns hinterlassen hat, könnt ihr in der Vorschau nachlesen.Letztes aktuelles Video: Musikvideo ft The Living Tombstone