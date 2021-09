In Sound Mind: Der Psychohorror der Nightmare-House-2-Macher hat begonnen

Ein erfrischendes Horrorerlebnis von den Schöpfern von Nightmare House 2.

Reise durch eine Serie gruseliger Erinnerungen, jede davon mit einzigartigen Rätseln, Mechaniken, Waffen und Boss-Kämpfen.

Ein unheimlicher Soundtrack von The Living Tombstone.

Erkunde eine verwirrende Erzählung mit einer Vielzahl von Begleitern.

Du kannst die Katze streicheln.

Am 28. September 2021 haben We Create Stuff ( Nightmare House 2 ) und Modus Games den psychologischen Horror-Thriller In Sound Mind ab 39,99€ bei kaufen ) (zur Vorschau ) für PC, PlayStation 5 und Xbox Series X|S veröffentlicht. Die Umsetzung für Nintendo Switch soll noch vor Jahresende folgen. Der Download des auch als Boxversion im Handel erhältlichen Titels via PlayStation Store GOG und Steam , wo bis dato sämtliche Nutzerreviews positiv ausfallen, kostet je nach Plattform, Edition und Rabatt zwischen 25,49 Euro und 39,99 Euro.In der Spielbeschreibung heißt es: "Von den Schöpfern des Kultklassikers Nightmare House 2 kommt In Sound Mind, ein origineller First-Person-Psychohorror mit rasanten Rätseln und einmaligen Boss-Kämpfen. Durchlaufe eine Vielzahl verwirrender Erinnerungen auf einer Reise durch deinen eigenen Verstand. Als du im Gang eines dir fremden Gebäudes aufwachst, fällt dir auf, dass die Umgebung ein eigenständiges Leben führt. Du begegnest einer Reihe von Opfern, die alle derselben experimentellen Therapie unterzogen wurden. Bei deiner Suche nach Antworten tauchen bizarre Visionen auf, die beeindruckenden Horror zeigen … und eine Katze namens Tonia."Als Features werden genannt:Letztes aktuelles Video: Launch Trailer