Dustborn: Roadtrip-Action-Adventure durch die "Geteilten Staaten von Amerika"

"Von der Crew, die euch das storylastige Adventure Dreamfall Chapters und den fjord noir Krimi Draugen gebracht hat und den kreativen Köpfen hinter The Longest Journey und The Secret World

Erkunde Orte in ganz Amerika, von einem ehemaligen Umerziehungscamp der Regierung in der Wildnis von Oregon bis zu einer stillgelegten Schule für begabte Kinder in Nevada; von einem verlassenen Einkaufszentrum in Utah bis zu den baufälligen Roboterfabriken von Detroit— und durch die mysteriöse Exklusionszone der Great Plains, wo seltsame Experimente in der Asche des Broadcasts stattfinden

Unterhalte dich auf der Reise mit deiner Crew und anderen Charakteren mithilfe eines dynamischen und emotional reaktiven Dialogsystems, bei dem deine Entscheidungen deine Beziehungen beeinflussen

Reist undercover als Folk-Punk-Rock Band und lernt am Lagerfeuer, eure Tarnung aufrecht zu erhalten, indem ihr etliche Songs spielen lernt… bevor ihr euch in einem Battle of the Bands beweisen müsst!

Eine lebendige und originelle dystopische Vision der nahen Zukunft, die durch einen bunten und erwachsenen Graphic Novel Stil von Art Director Christoffer Grav (Dreamfall Chapters, Draugen) zum Leben erweckt wird. Geschrieben von Ragnar Tørnquist (The Longest Journey, Dreamfall, The Secret World, Draugen) und mit einem 80s-inspirierten elektronischen Soundtrack vom preisgekrönten Komponisten Simon Poole (Dreamfall Chapters, The Secret World, Draugen, Moons of Madness)"

Mit Dustborn ist ein Roadtrip-Action-Adventure für Einzelspieler für PC ( Steam ), PlayStation 5 und Xbox Series X angekündigt worden. In dem Spiel über Hoffnung, Freundschaft, Liebe, Roboter und die Macht der Worte begleitet man eine Gruppe von Außenseitern und Ausgestoßenen auf einem Roadtrip durch die "Geteilten Staaten von Amerika", um ein mysteriöses Paket von Kalifornien nach Neuschottland zu transportieren. Gespielt wird aus der Third-Person-Perspektive. Der von Graphic Novels inspirierte Titel entsteht bei Red Thread Games (Dreamfall, Draugen) und soll 2021 erscheinen.Letztes aktuelles Video: Ankündigungs-Trailer Produktbeschreibung : "Wir schreiben das Jahr 2030. Seit dem Broadcast sind drei Jahrzehnte vergangen. Du spielst als Pax: Ex-Knacki, Außenseiterin, Betrügerin und Anomale mit übernatürlichen, von Desinformationen angetriebenen Kräften. Deine Aufgabe: ein Paket durch das geteilte Amerika zu transportieren. Aber das ist kein Ein-Frauen-Job. Die fanatischen Puritaner hängen dir am Hintern, die autoritäre Justiz steht dir im Weg und du bist im vierten Monat schwanger. Du brauchst Hilfe. Du brauchst eine Crew. In Begleitung eines bunt zusammengewürfelten Haufens merkwürdiger Typen mit seltsamen Kräften musst du die vielen Hindernisse, die in eurem Weg sind, überwinden, dein Ziel erreichen und deiner Vergangenheit entkommen - sei es mithilfe von Manipulation, hinterlistiger Täuschung, oder roher Gewalt.""Rekrutiere und manage eine Bande Ausgestoßener mit seltsamen Kräften, interessanten Geschichten und gegensätzlichen Persönlichkeiten. Manage deine eigensinnige Crew mit Worten und Handlungen und verwende ihre Kräfte, um deine Verfolger zu bekämpfen und Hindernisse auf der Straße zu überwinden, indem ihr euch gemeinsam überwältigenden Widrigkeiten stellt. (...) Mache dich auf zu einem Roadtrip über den Kontinent, von der Corporate Republic of Pacifica bis in die Freie Nation von Neuschottland. Erkunde neue Orte, nimm unerwartete Aufträge an und rekrutiere neue Crewmitglieder. Besichtige wunderschöne, vom Grafikstil von Graphic Novels beeinflusste Sehenswürdigkeiten am Highway. Reise durch eine Nation, die unwiderruflich von Bürgerkrieg, Massenmigration und Klimawandel gezeichnet wurde. (...) Worte haben Macht. Also buchstäblich, richtige Macht. Bekämpfe deine Verfolger, indem du Worte als Waffen benutzt und Wortkunst in Gesprächen verwendest, um dein Gegenüber mit der Kraft der Desinformation zu manipulieren. Entdecke, erfasse und remixe geheimnisvolle Echos, um neue Worte zu erschaffen Lerne, ein sprachliches Arsenal gegen deine Feinde einzusetzen ... und gegen deine Freunde."Features: