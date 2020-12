Dustborn: Interview, Teil 1: Politische Themen, die Macht von "Desinformation" und die "Geteilten Staaten von Amerika"

Screenshot - Dustborn (PC) Screenshot - Dustborn (PC) Screenshot - Dustborn (PC) Screenshot - Dustborn (PC) Screenshot - Dustborn (PC)

Bei Red Thread Games ( Dreamfall Draugen ) wird derzeit an Dustborn gearbeitet. In dem Spiel über Hoffnung, Freundschaft, Liebe, Roboter und die Macht der Worte begleitet man eine Gruppe von Außenseitern und Ausgestoßenen auf einem Roadtrip durch die "Geteilten Staaten von Amerika", um ein mysteriöses Paket von Kalifornien nach Neuschottland zu transportieren. Das Roadtrip-Action-Adventure für Einzelspieler soll 2021 für PC (Steam), PlayStation 5 und Xbox Series X erscheinen.Dustborn wird aktuelle, politische Themen aufgeifen und soll die Stärken von Dreamfall mit den reaktiven Dialogen von Draugen verbinden. Über die Kraft der Wörter, die Macht von "Desinformation" und die vielfältige Crew rund um Hauptfigur Pax sprachen wir mit Ragnar Tørnquist (Gründer, CEO, Autor und Creative Director bei Red Thread Games). Der zweite Teil des Interviews über den Ablauf des Roadtrips, die Maskerade als Band und den 3D-Comic-Stil folgt an Neujahr.Ragnar Tørnquist: "Das ist eigentlich der einzige Grund, der Name fängt mit einem D an. Wir sind jetzt anscheinend an diesem Buchstaben hängengeblieben, aber zumindest macht es die Suche nach den Spielen von Red Thread viel einfacher. Spaß beiseite.Dustborn ist die ganz natürliche Weiterentwicklung des Teams nach Dreamfall Chapters und Draugen. Es nimmt Elemente und Inspirationen aus beiden Spielen auf, fängt aber mit einem neuen Universum, einfallsreichen Spielmechaniken und neuen Wegen, eine interaktive Geschichte zu erzählen, von vorne an. Es ist ehrlich gesagt das wichtigste Spiel, das wir bisher gemacht haben und hoffentlich der Beginn einer Reihe von Spielen und Geschichten, die in dieser Welt spielen werden. Wir haben bereits Pläne für Comics und Kurzgeschichten, sowie DLCs und Fortsetzungen.Genauer gesagt nehmen wir das, was wir über Third-Person-Abenteuer aus Dreamfall Chapters und was wir über Interaktionen mit einem Begleiter sowie reaktive interaktive Dialoge aus Draugen gelernt haben und kombinieren das alles mit originellen Mechaniken, die das Spiel von unseren vorherigen Titeln abhebt - vor allem, wenn es um Action geht."Ragnar Tørnquist: "Oh, natürlich. Sowohl das Spiel als auch das Setting sind stark von aktuellen Ereignissen beeinflusst. Das war eigentlich die Entstehungsgeschichte von Dustborn, damals Ende 2016: Wir sahen, was auf der ganzen Welt passierte und wir beschlossen, eine Geschichte zu erzählen, die thematisch relevant und zeitgemäß ist ... und absolut politisch. Die Idee der waffenfähigen Desinformation und die Macht der Propaganda als Werkzeug der Kontrolle und der Kriegsführung gegen eine Bevölkerung sind zentral für die Erzählung und die Mechanik des Spiels - es ist stark beeinflusst von allem, was in den letzten Jahren über Organisationen, Unternehmen und Regierungen herausgekommen ist, die Lügen und verzerrte Fakten, also Fehlinformationen, einsetzen, um Chaos und Unzufriedenheit zu säen, die Politik zu beeinflussen und Geld aus dem Elend zu machen. Jeder Tag bringt die Realität näher an die Fiktion des Spiels, leider. Das ist ziemlich beunruhigend, aber auch interessant und das hat zusammen mit der Hintergrundgeschichte einige der Spielmechaniken hervorgebracht."Ragnar Tørnquist: "Ja. Mehr oder weniger. Ohne zukünftige Überraschungen verraten zu wollen, wird man aber seine Bandkollegen, die Crew, sowohl im Kampf als auch bei der Erkundung der Spielwelt zu Hilfe rufen können. Wir haben etwas implementiert, das wir den "Crew-Knopf" nennen und dieser spielt eine wichtige Rolle. Auch wenn man nur Pax direkt steuert, spielt die Crew eine große Rolle. Und das Rekrutieren neuer Crew-Mitglieder erweitert sozusagen den Werkzeugkasten [bzw. die Handlungsmöglichkeiten], ohne dass Pax neue Fähigkeiten erwerben muss.""Das ist etwas, mit dem wir schon in Draugen experimentiert haben, wo es eine eigene Taste auf dem Controller gab, um den Sidekick Lissie zu rufen und mit ihr zu sprechen. In Dustborn gehen wir zehn Schritte weiter, indem wir ihre gesamte Crew mit einbeziehen."Ragnar Tørnquist: "Nun, 'bewusst' ... ja, natürlich. Es gibt einen Grund hinter jeder Wahl, die wir treffen. Aber die Besetzung ist mehr als eine Ansammlung von Identitäten: Es ist eine Crew von unterschiedlichen und interessanten Charakteren, die sich ganz natürlich aus der Geschichte und dem Setting ergeben haben - und aus zahlreichen Skizzen und stundenlangem Brainstorming. (…) Natürlich ist die Vielfalt zentral für die Themen und das Setting des Spiels. So werden Geschichten und Hintergründe aufgezeigt, die man nicht unbedingt in Spielen sieht, aber es geht auch darum, eine Besetzung zu kreieren, die man selbst gerne schreiben, erschaffen, animieren, ihr eine Stimme geben und sie spielen würden."Ragnar Tørnquist: "Diese mächtigen, waffenfähigen Worte sind keine Zaubersprüche. Es gibt kein "Abrakadabra". Es sind Worte mit einer tiefen, instinktiven Wirkung auf die Menschen, gegen die sie eingesetzt werden - emotional, psychologisch, physisch. Man kann sie als kulturelle Stammwörter betrachten, die dazu bestimmt sind, die ungeschützten Teile unseres Unterbewusstseins anzuzapfen. Es gibt buchstäblich keinen Schutz gegen diese Sprache und die Leute, die sie benutzen und das ist Pax und ihre Crew.""Aber ja, in Bezug auf das Spiel hat man Zugang zu einer Reihe von Wörtern, sowohl in Gesprächen als auch im Kampf und die Verwendung dieser Wörter löst Effekte aus - auf Feinde, auf Pax selbst oder ihre Freunde. Und im Laufe des Spiels erhält man weitere Wörter. Darüber hinaus gibt es eine große Menge an Dingen, die wir noch nicht verraten haben!"Produktbeschreibung: "Wir schreiben das Jahr 2030. Seit dem Broadcast sind drei Jahrzehnte vergangen. Du spielst als Pax: Ex-Knacki, Außenseiterin, Betrügerin und Anomale mit übernatürlichen, von Desinformationen angetriebenen Kräften. Deine Aufgabe: ein Paket durch das geteilte Amerika zu transportieren. Aber das ist kein Ein-Frauen-Job. Die fanatischen Puritaner hängen dir am Hintern, die autoritäre Justiz steht dir im Weg und du bist im vierten Monat schwanger. Du brauchst Hilfe. Du brauchst eine Crew. In Begleitung eines bunt zusammengewürfelten Haufens merkwürdiger Typen mit seltsamen Kräften musst du die vielen Hindernisse, die in eurem Weg sind, überwinden, dein Ziel erreichen und deiner Vergangenheit entkommen - sei es mithilfe von Manipulation, hinterlistiger Täuschung, oder roher Gewalt."Letztes aktuelles Video: AnkündigungsTrailer