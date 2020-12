Morbid: The Seven Acolytes: Blutiges Horrorpunk-Rollenspiel für PC, PS4, Xbox One und Switch veröffentlicht

Screenshot - Morbid: The Seven Acolytes (PlayStation4,Switch) Screenshot - Morbid: The Seven Acolytes (PlayStation4,Switch)

Erlebe epische, brutale Begegnungen mit Bossen und erkunde die verschiedensten Umgebungen

Vorteil-Levelsystem mit verschiedenen Möglichkeiten zur Charakterbildung

Tiefe, immersive Geschichte mit NPCs, die man überall auf der Welt zu finden sind

Gesundheits-, Ausdauer- und Verstandsmanagement sind wichtig auf deiner Reise durch die Welt

In der Spielbeschreibung heißt es: "Morbid: The Seven Acolytes ist ein Horrorpunk-Action-RPG voller lovecraftischer Schrecken und cronenbergischem Grusel, was es zum bisher grausigsten Vertreter des isometrischen Soulslike-Genres macht! Du bist der letzte überlebende Striver von Dibrom. Deine Aufgabe, für die du dein ganzes Leben lang trainiert hast, besteht darin, die Sieben Akolythen zu besiegen, verfluchte und mächtige Wesen, die von böswilligen Gottheiten namens Gahars besessen sind.Herausfordernde Feinde, Minibosse und unvergessliche, großangelegte Bosskämpfe mit vollständig orchestrierter Musik stehen im Mittelpunkt der Welt von Morbid. Um diese Hindernisse zu überwinden, musst du den Kampf meistern und deinen Charakter und deine Ausrüstung durch eine Fülle von Elementen wie Quests, Vorteilen, Runen, Verbesserungen und Beute verbessern.Die Gahars haben ihren verdrehten Verstand an das Fleisch der Sieben Akolythen gebunden, denn ohne Wirte können sie nicht überleben. Du musst die Akolythen töten und so ihr Fleisch von den Gahars befreien. Wenn du Erfolg hast, befreist du das Königreich von dem schweren Joch ihres Terrors. Versagst du, regieren die böswilligen Götter weiter, während die Akolythen sich erneut erheben und der Wahnsinn siegt."Als Features werden genannt:Letztes aktuelles Video: Launch Trailer