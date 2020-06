Serial Cleaners: Die Saubermänner rücken wieder an

Zum Finale der Future Games Show wurde von Drawdistance (vorher: iFun4all) noch schnell ein Nachfolger von Serial Cleaner aus dem Hut gezaubert, das in unserem Test übrigens mit einer Wertung von 45 Prozent abgestraft wurde - auch deshalb, weil die Schleichmechanik erschreckend simpel gestaltet wurde und das Spielprinzip schnell in ein frustrierendes Trial & Error ausartete. In Serial Cleaners rückt die Putzkolonne einmal mehr an, um die schmutzigen Beweise zu vernichten, bevor die Cops eintreffen und sie sichern können. Dabei ist die Handlung dieses Mal in den Neunzigern angesiedelt. Erscheinen soll Serial Cleaners im kommenden Jahr für PC, PS4, One und Switch.Letztes aktuelles Video: Reveal Teaser