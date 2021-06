Operation: Tango: Das kooperative Spionage-Abenteuer hat begonnen

Screenshot - Operation: Tango (PC) Screenshot - Operation: Tango (PC) Screenshot - Operation: Tango (PC) Screenshot - Operation: Tango (PC) Screenshot - Operation: Tango (PC) Screenshot - Operation: Tango (PC) Screenshot - Operation: Tango (PC) Screenshot - Operation: Tango (PC)

Am 1. Juni 2021 hat das kanadische Indie-Studio Clever Plays das asymmetrische Koop-Abenteuer Operation: Tango für PC ( Steam ), PlayStation 4 ( PlayStation Store ) und PlayStation 5 (bis zum 5. Juli kostenlos bei PlayStation Plus) veröffentlicht. Der reguläre Verkaufspreis beträgt 16,99 Euro. Das Spiel funktioniert nur zu zweit und mit Mikrofon. Plattformübergreifendes Spielen (Crossplay) wird unterstützt. Außerdem gibt es einen kostenlosen Freunde-Pass. Die bisherigen Nutzerreviews auf Valves Download-Portal sind "sehr positiv". Veröffentlichungen für Xbox One, Xbox Series X|S sowie im Epic Games Store sollen im Lauf des Sommers folgen.Der Hersteller schreibt: "Diese lebendige Hommage an das Hollywood-Spionage-Genre, welche im Rahmen der Gamescom 2020 als 'Bestes Multiplayer-Spiel' ausgezeichnet wurde, versetzt einen Spieler in die Rolle von Angel, dem 'Field Agent', und einen zweiten Spieler in die Rolle von Alistair, dem 'Hacker'. Gemeinsam müssen sie sich durch eine Reihe von Missionen kämpfen, um eine globale Hightech-Bedrohung zu stoppen.Das Spielerlebnis ähnelt dem eines Spionage-Escape-Rooms und schweißt die Spieler zusammen. Da jeder Spieler von einem anderen Gerät aus spielt, hat er eine ganz eigene Perspektive auf das Geschehen. Bei der Zusammenarbeit bleiben die Teams in ständigem verbalem Kontakt, um Rätsel zu lösen und hochbrisante Missionen in einer augmentierten, vollständig vernetzten und hochstilisierten Welt zu erfüllen.Clever Plays wollte sicherstellen, dass die Spieler einfacher mit ihren Lieblings-Teamkollegen zusammenspielen können. Daher war die Möglichkeit, plattformübergreifend auf Konsolen und PCs zu spielen, ein wichtiges Feature für das Team. Außerdem haben sie den Friend Pass entwickelt, damit Spieler, die Operation: Tango besitzen, einen Freund einladen können, sich ihnen kostenlos über die kostenlos herunterladbare Demo des Spiels auf der Plattform ihrer Wahl anzuschließen.""Bei diesem Spiel dreht sich alles um Kommunikation und ein Level an Zusammenarbeit, das über jeden typischen Koop-Titel hinausgeht", so Mattieu Bégin, Mitbegründer und Lead-Designer bei Clever Plays. "Wir haben es als eine Erfahrung geschaffen, die man teilt, also wollten wir es den Spielern leicht machen, einen Partner auf unserem Discord zu finden oder einen Freund einzuladen und über alle Plattformen hinweg miteinander zu spielen."Letztes aktuelles Video: Launch Trailer