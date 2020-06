Werewolf: The Apocalypse - Heart of the Forest: "Ruhiges Spiel" bei Different Tales in Entwicklung

Different Tales arbeitet derzeit an Werewolf: The Apocalypse - Heart of the Forest auf Basis von World of Darkness. Konkrete Details sollen erst im Juli veröffentlicht werden, aber der Kampf gegen die Ausbeutung und die Zerstörung der Natur dürften im Vordergrund stehen. "Die Bestie wird selbst zum wutentbrannten Verteidiger der Natur", schreiben die Entwickler auf ihrer Website über World of Darkness. Es wird erwartet, dass das Spiel ein narratives Abenteuer oder eine Visual Novel sein könnte. PC Gamer zieht z.B. einen Vergleich mit Vampire: The Masquerade - Coteries of New York und Vampire: The Masquerade - Shadows of New York von Draw Distance.Das Team bei Different Tales besteht aus ehemaligen Entwicklern von The Witcher. Sie wollen gezielt "langsame bzw. ruhige Spiele für Erwachsene" entwickeln, die man jederzeit pausieren kann - wie z.B. einen Film. Ihr Slow-Games-Konzept wird hier ausführlich dargelegt.Neben Werewolf: The Apocalypse - Heart of the Forest befindet sich noch Werewolf: The Apocalypse - Earthblood (seit mehreren Jahren) bei Cyanide in Entwicklung.Letztes aktuelles Video: Teaser-Trailer