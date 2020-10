Werewolf: The Apocalypse - Heart of the Forest: Der Wald ruft

Screenshot - Werewolf: The Apocalypse - Heart of the Forest (PC) Screenshot - Werewolf: The Apocalypse - Heart of the Forest (PC) Screenshot - Werewolf: The Apocalypse - Heart of the Forest (PC) Screenshot - Werewolf: The Apocalypse - Heart of the Forest (PC) Screenshot - Werewolf: The Apocalypse - Heart of the Forest (PC) Screenshot - Werewolf: The Apocalypse - Heart of the Forest (PC)

Am 13. Oktober 2020 haben Different Tales und Walkabout das im World-of-Darkness-Universum spielende Horror-Abenteuer Werewolf: The Apocalypse - Heart of the Forest für PC veröffentlicht. Auf Steam und GOG wird aktuell noch ein Launch-Rabatt von zehn Prozent auf den regulären Verkaufspreis von 12,49 Euro gewährt. Zudem steht auf beiden Shop-Portalen eine kostenlose Demo zum Download bereit. Die bisherigen Nutzerreviews auf Steam sind "positiv" (derzeit sind 87 Prozent von 32 Reviews positiv). Auf GOG liegt der aktuelle Wertungsschnitt bei 4,3 von fünf Sternen. Auf GeForce Now sei der als klassische Rollenspielerfahrung bezeichnete Titel ebenfalls erhältlich.In der Spielbeschreibung heißt es: "Werewolf: The Apocalypse - Heart of the Forest versetzt dich in eine tiefe Wildnis im Zentrum des modernen Europas. Hier führen die Beschützer der Natur ihren uralten, nicht enden wollenden Krieg gegen die Mächte der Zerstörung. Du spielst Maia, die nach Polen reist, in der Hoffnung, ihre familiären Wurzeln aufzuspüren. Beim Versuch, mehr über ihre Ahnen zu erfahren, entdeckt sie die dunklen Geheimnisse ihrer Familie und enthüllt verborgene Wahrheiten über die letzte Wildnis Mitteleuropas. Besuche geheimnisvolle und mächtige Orte aus der realen Welt. Erkunde lokale Legenden und Traditionen. Entdecke die faszinierende Welt und Geschichte des polnisch-weißrussischen Grenzgebiets. Werde Zeuge des Zusammenpralls der Natur mit Technologie und Gier. Kann sie ohne unsere Hilfe überleben?""Werewolf: The Apocalypse - Heart of the Forest adaptiert die Spielmechanik des legendären World of Darkness-Universums und emuliert die Erfahrung eines klassischen Rollenspiels. (...) Indem du schwierige Entscheidungen triffst, oft mit drastischen Folgen, beeinflusst du deine Charaktereigenschaften: Zorn, Willenskraft und Gesundheit. Dies wirkt sich auf deine Fähigkeit aus, bestimmte Handlungen auszuführen, und verändert den Umfang verfügbarer Auswahlmöglichkeiten sowie die Weltdarstellung. Das Spiel wird dein Verhalten analysieren und bestimmen, welche Art Werwolf du bist.Werwolf: Die Apokalypse - Herz des Waldes ist eine wunderschön geschriebene, tiefgründige und ausgeglichene Erfahrung. Sie ist maßgeschneidert für World of Darkness-Veteranen und -Neuankömmlinge, die nach einem einfachen Einstieg in dieses umfangreiche, von der Kritik gelobte Universum suchen. Sie lehren dich, verängstigt statt zornig zu sein, aber Angst löst nichts. Zorn existiert aus einem Grund - um dich abzuschirmen und zu beschützen. Zorn ist der fürsorgliche Teil von dir. Zorn macht vor nichts halt."Letztes aktuelles Video: Launch Trailer