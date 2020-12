Werewolf: The Apocalypse - Heart of the Forest: Horrorabenteuer auf Switch-Kurs

Screenshot - Werewolf: The Apocalypse - Heart of the Forest (Switch) Screenshot - Werewolf: The Apocalypse - Heart of the Forest (Switch) Screenshot - Werewolf: The Apocalypse - Heart of the Forest (Switch) Screenshot - Werewolf: The Apocalypse - Heart of the Forest (Switch) Screenshot - Werewolf: The Apocalypse - Heart of the Forest (Switch)

Am 7. Januar 2021 wollen Different Tales und Walkabout das bereits für PC erschienene und auf Steam bis dato "sehr positiv" bewertete Horror-Rollenspiel Werewolf: The Apocalypse - Heart of the Forest auch für Nintendo Switch veröffentlichen. Im eShop sind bereits Vorbestellungen mit zehn Prozent Rabatt möglich (13,49 Euro statt 14,99 Euro). Außerdem steht eine kostenlose Demo zum Download bereit. In der Spielbeschreibung heißt es: "Erforsche die Mythen und Monster der letzten Urwildnis Europas. Spiele als Maia, die zum Bialowieza-Urwald reist, um ihre Familiengeschichte zu erforschen. Besuche geheimnisvolle und mächtige Orte aus der realen Welt. Werde Zeuge des Zusammenpralls der Natur mit Technologie und Gier.Zum ersten Mal überhaupt kannst du Werwolf: Die Apokalypse auf deinem Nintendo Switch erleben. Heart of the Forest adaptiert die Spielmechanik des legendären World of Darkness-Universums und emuliert die Erfahrung eines klassischen Rollenspiels. Sie ist maßgeschneidert für World of Darkness-Veteranen und -Neuankömmlinge, die nach einem einfachen Einstieg in dieses umfangreiche, von der Kritik gelobte Universum suchen.Entdecke wunderschöne, unverkennbare Collagekunst, die handgezeichnete Figuren mit Bildern realer Orte kombiniert, um deine Fantasie anzuregen. Treffen Sie schwierige Entscheidungen mit drastischen Konsequenzen. Sie lehren dich, verängstigt statt zornig zu sein, aber Angst löst nichts. Zorn macht vor nichts halt."Letztes aktuelles Video: AnkündigungsTrailer Switch