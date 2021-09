Lake: Die nostalgische Auszeit in Providence Oaks hat begonnen

… gönne dir in einer wunderschönen ländlichen Umgebung ohne Handys und Internet eine Auszeit.

… fahre im zuverlässigen Postauto deines Vaters um den See oder lass dich vom Autopiloten kutschieren.

… sprich mit einer Reihe von interessanten Charakteren, die alle eigene Persönlichkeiten und Ticks haben.

… entscheide, wie du die Zeit nach der Arbeit verbringst: Hängst du mit deinen Freunden ab, hilfst du deinen Nachbarn oder bleibst du zu Hause und liest ein Buch?

… erlebe in den zwei Wochen Spielzeit eine sich verzweigende Geschichte, die auch alltägliche Themen behandelt.

… bestimme deine eigene Geschichte: Es gibt keine 'richtigen' oder 'falschen' Antworten oder Enden. Du nimmst einfach nur Einfluss darauf, was passiert."

Am 1. September 2021 haben die niederländischen Entwickler Gamious und Publisher Whitethorn Digital das idyllische Landabenteuer Lake , das in ein verschlafenes US-Städtchen in den 1980er Jahren entführt, für PC, Xbox One und Xbox Series X|S veröffentlicht. Der Download via Microsoft Store Epic Games Store und Steam , wo auch eine kostenlose Demo bereitsteht, kostet jeweils 19,99 Euro. Die bisherigen Nutzerreviews auf Valves Download-Portal sind "sehr positiv". Umsetzungen für weitere Plattformen sollen folgen.In der Spielbeschreibung heißt es: "Wir schreiben den 1. September 1986. Du schlüpfst in die Rolle von Meredith Weiss, die im Alter von gut vierzig Jahren aus der Großstadt in ihr verschlafenes Heimatstädtchen zurückkehrt. Um ihren Vater, den örtlichen Postboten, zu vertreten, nimmt sie eine kurze Auszeit von ihrem stressigen Job bei einer Softwarefirma.In den zwei Wochen im wunderschönen Providence Oaks in Oregon trifft sie auf ein paar bekannte Gesichter und jede Menge neue Leute. In der Rolle von Meredith kannst du entscheiden, mit wem du redest, mit wem du Freundschaften schließt und mit wem du vielleicht sogar eine romantische Beziehung eingehst. Was auch immer geschieht, nach Ablauf der zwei Wochen hat Meredith die Qual der Wahl: Will sie zurück zu ihrem anspruchsvollen Job in der Großstadt oder lieber in ihrem Heimatstädtchen bleiben?Spiele Lake und …Letztes aktuelles Video: Story Trailer