No Place for Bravery: Low-Fantasy-Rollenspiel für PC und Switch angekündigt

Der brasilianische Entwickler Glitch Factory und Publisher Ysbryd Games haben das 2D-Action-Rollenspiel No Place for Bravery angekündigt, das Anfang 2021 für PC und Nintendo Switch erscheinen soll. Der Preis soll knapp 20 Dollar betragen. Auf Steam kann man den Titel bereits auf die Wunschliste setzen.Im Spiel schlüpft man in die Rolle eines alten und von Albträumen geplagten Kriegers namens Thorn, der sich in einer vom Krieg zerfressenen Fantasy-Welt auf die Suche nach seiner vor langer Zeit verschwundenen Tochter begibt. Die Entwickler versprechen eine markerschütternde Geschichte mit schweren Entscheidungen aufgrund moralischer Dilemmata. Die in Anlehnung an Sekiro: Shadows Die Twice als "sekiroesk" bezeichneten Kämpfe sollen schnell, brutal und gnadenlos sein.Letztes aktuelles Video: Ankuendigungs-Trailer