The Last Spell: Taktik-Rollenspiel zwischen Final Fantasy Tactics und Dynasty Warriors angekündigt

Das französische Indie-Studio CCCP und Publisher The Arcade Crew haben das rundenbasierte Taktik-Rollenspiel The Last Spell für PC angekündigt. Einen angepeilten Veröffentlichungstermin gibt es zwar noch nicht, aber auf Steam kann man den als Kreuzung aus Final Fantasy Tactics undbezeichneten sowie mit Basisbau- und Roguelite-Elementen aufwartenden Titel bereits auf die Wunschliste setzen. Außerdem wird man im Rahmen des Steam-Spielefestivals vom 16. bis zum 22. Juni 2020 eine kostenlose Demo herunterladen können.Spielbeschreibung des Herstellers: "The Last Spell fordert euch heraus, einen zutiefst belohnenden Kampf zu meistern, indem ihr einen Trupp abgehärteter Helden anführt, die den letzten verbliebenen Zufluchtsort der Welt verteidigen. Angesichts von Horden unerbittlicher Monster, die aus einem mysteriösen, die Welt umhüllenden, giftigen Nebel angreifen, müssen die Kommandeure jeden Krieger strategisch einsetzen, um brutale Angriffe auf ihr Heiligtum zu überleben. Gleichzeitig müssen die Gebäude hinter den Linien weiter ausgebaut und die Verteidigung verbessert werden.Eure Gruppen sind nicht durch Klassen eingeschränkt, was euch weitreichende Kontrolle beim Ausbau unaufhaltsamer Kämpfer, durch vielseitige Waffen, Extras und Fähigkeiten bietet. Die Action von The Last Spell bleibt trotz der tiefgehenden Gruppenverwaltung und -optimierung stets flott. Krieger können sich darauf konzentrieren, die endlos auftauchenden Feinde zu erschlagen, anstatt sich in Tabellenkalkulationen oder Erzählbänden zu verlieren.Es ist schwierig, die Flut der verschiedenen Feinde von The Last Spell zu überleben, aber die Herausforderung fühlt sich nie ungerecht oder gar unüberwindbar an, und ein starkes Gefühl des Fortschritts verhindert, dass sich eine Niederlage jemals wie ein Misserfolg anfühlt. Sollte eine Gruppe den höllischen Kreaturen des Nebels erliegen, dauert der Sprung in eine neue Runde nur Sekunden, und man kehrt direkt mit einem besseren Verständnis dafür, wie man vergangene Fehler vermeidet, an die Frontlinien zurück. Jede Runde bringt neue Herausforderungen mit prozedural-generierten Feindeswellen, sowie verschiedenen Waffen und Ausrüstungen, sodass sich The Last Spell wie ein echter Härtetest für die Anpassungs- und Überwindungsfähigkeit eines jeden Strategen anfühlt."Letztes aktuelles Video: Ankuendigungs-Trailer