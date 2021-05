The Last Spell: Early-Access-Termin des Taktik-Rollenspiels mit Verteidigungsfokus

Screenshot - The Last Spell (PC) Screenshot - The Last Spell (PC) Screenshot - The Last Spell (PC) Screenshot - The Last Spell (PC) Screenshot - The Last Spell (PC) Screenshot - The Last Spell (PC) Screenshot - The Last Spell (PC) Screenshot - The Last Spell (PC) Screenshot - The Last Spell (PC) Screenshot - The Last Spell (PC) Screenshot - The Last Spell (PC) Screenshot - The Last Spell (PC) Screenshot - The Last Spell (PC) Screenshot - The Last Spell (PC) Screenshot - The Last Spell (PC)

Publisher The Arcade Crew und das Entwicklungsstudio Ishtar Games (ehemaliger Name: CCCP) werden The Last Spell am 3. Juni 2021 in den Early Access auf Steam schicken. Der Preis wird 19,99 Euro betragen.Das Spiel ist ein rundenbasiertes, taktisches Rollenspiel mit Roguelite-Elementen, in dem man in der Nacht gegen eine große Übermacht von Gegnern antritt, die zunächst nur aus einer Richtung attackieren und später zu einem großflächigeren Angriff blasen. Gekämpft wird hauptsächlich mit Helden, die aber keinen Klassen angehören. Die Klassen bzw. den Spielstil wählt man vielmehr selbst, in dem man bestimmte Perks nach Level-Ups selbst aussucht. Man hat die freie Wahl und kann seinen Charakteren somit eigene Spezialisierungen zuweisen, die unter Umständen mit den Waffen und den erhaltenen Gegenständen zusammenhängen - so könnte man auch einen Magier mit einer Schusswaffe kämpfen lassen. Jeder Charakter verfügt über Primär- und Sekundärwerte, Mana-Regeneration, weitere Eigenschaften und hat Zugang zu prozedural generierten Gegenständen wie Schmuckstücken, Rüstungen und Waffen.Bewegungs- und Angriffspunkte sind voneinander getrennt. Trotzdem muss man vorsichtig und gezielt vorgehen, da Aktionen und Ressourcen limitiert sind und Heilungen nur selten stattfinden. In den recht flotten Kämpfen gegen die Gegnerhorden kommt es natürlich auf Flächenangriffe, Kettenblitze, Katapult-Einschläge und Co. an, aber auch darauf, die Schwächen der unterschiedlichen Feinde auszunutzen. Zwischen den Kämpfen darf man sich tagsüber um die Stadt kümmern. So kann man Mauern, Fallen, Türme und Katapulte zur Verteidigung errichten, neue Gebäude hochziehen, Gegenstände für die Charaktere kaufen oder die Helden (teilweise) heilen. Da die Ressourcen beschränkt sind, muss man entscheiden, ob man ein Flammenschwert kaufen oder doch lieber einen Mana-Brunnen bauen möchte, um wichtiges Mana zu regenerieren.Auch The Last Spell nutzt Roguelite-Elemente. Der Schwierigkeitsgrad wird als hoch eingestuft und man soll auch (mehrmals) "scheitern". Nach jedem Misserfolg soll man aber etwas stärker werden und dadurch weiterkommen. Darüber hinaus sind weitere Schwierigkeitsstufen geplant, um Hardcore-Spieler zu fordern.Letztes aktuelles Video: Overview