The Last Spell: Glenwald Calling: Early-Access-Update mit neuer Karte

Für die Early-Access-Version von The Last Spell erscheint heute das Glenwald-Calling-Update. Das Inhaltsupdate für das Spiel von The Arcade Crew und Ishtar Games umfasst die neue Glenwald-Karte (nach Abschluss einer Lakeburg-Partie), neue und überarbeitete Apokalypse-Levels, einen neuen Gegnertyp (nur auf Glenwald) sowie eine Vielzahl von Verbesserungen, Bugfixes und Balancing-Anpassungen. Das Change-Log findet ihr hier The Arcade Crew: "Der Ankündigungstrailer zeigt einen ersten Blick auf Glenwald, eine Stadt voller Herausforderungen, die von künstlichen Nebelschleiern eingehüllt ist, welche Teile der Karte sowie dort lauernde Feinde verbergen. Mit Glenwald Calling wird auch der Wächter eingeführt, ein neuer Gegnertyp, der Bestien in seinem Umfeld defensive Verstärkungen gewährt. In Kombination mit dem kniffligen Terrain von Glenwald machen die Wächter den Kampf gegen die unbarmherzigen, monströsen Mobs von The Last Spell auf drei neuen, äußerst herausfordernden Apokalypse-Leveln besonders schwierig."Letztes aktuelles Video: Major Update Glenwald Calling