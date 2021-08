Foreclosed: Feuer frei für die Cyberpunk-Action im Comic-Stil

Raffinierte Cyberpunk-Action – FORECLOSED ist ein handlungsbasiertes Action-Abenteuer in einer Cyberpunk-Welt voller Action, Spannung und experimenteller Aufwertungen.

Interaktives Comicbuch – Das gesamte Spiel, vom Gameplay bis hin zu den Filmsequenzen, ist im Stil eines Graphic Novels gestaltet, sodass du dich wie ein wahrer Comicbuch-Held fühlst.

Immersive Geschichte – Verfolge die Geschichte von Evan Kapnos, dessen Identität vor kurzem gestohlen wurde und der seinen Job, seine Gehirnimplantate und den Zugang zur Blockchain der Stadt verloren hat. Jetzt muss er aus der Stadt fliehen, bevor seine Identität und seine Implantate an jemand anderen versteigert werden …

Hi-Tech-Kampfsystem – Modifiziere deine symbiotische Pistole mit einer Reihe von Anpassungen, die ausgetauscht oder sogar kombiniert werden können.

Aufwertungsverbesserungen – Entdecke Gehirnimplantat-Fähigkeiten und schalte diese in einem RPG-ähnlichen Fähigkeitssystem frei.

Am 12. August 2021 haben Antab Studio und Merge Games das narrative Action-Adventure Foreclosed ab 13,59€ bei kaufen ) für PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch und Google Stadia veröffentlicht. Via Steam eShop und PlayStation Store (nur mit PlayStation Plus) wird ein Launch-Rabatt von 15 bis 20 Prozent auf den regulären Verkaufspreis von 16,99 Euro (PC) bzw. 19,99 Euro (Konsolen) gewährt. Darüber hinaus ist der Titel auch als Boxversion im Handel erhältlich.In der Spielbeschreibung heißt es: "FORECLOSED ist ein handlungsbasiertes Action-Abenteuer in einer Cyberpunk-Welt voller Action, Spannung und experimenteller Aufwertungen. Verfolge die Geschichte von Evan Kapnos, dessen Identität vor kurzem gestohlen wurde. Er hat seinen Job, seine Gehirnimplantate und den Zugang zur Blockchain der Stadt verloren. Jetzt muss er fliehen, bevor seine Identität und seine Implantate an jemand anderen versteigert werden.FORECLOSED kombiniert die Spielweise von Videospielen mit der ansprechenden visuellen Ästhetik von Comicbüchern. Das gesamte Spiel, vom Gameplay bis hin zu den Filmsequenzen, ist im Stil eines Graphic Novels gestaltet. Vollbild- und Comic-Einzelbild-Perspektiven gehen nahtlos ineinander über, während du die Cyberpunk-Stadt von FORECLOSED erkundest und eine fesselnde Verschwörungsgeschichte enthüllst. Cutscenes sind zudem interaktiv und die Übergänge zwischen alternativen Spielstilen sind fließend.Entdecke neue Fähigkeiten und schalte sie in einem RPG-ähnlichen Fähigkeitssystem frei. Verbessere das Potenzial deiner Waffe mit futuristischen Modifikationen wie den explosiven oder Maschinengewehrkugeln, rüste dein Gehirn mit experimentellen Aufwertungen auf und kämpfe gegen deine Feinde. Lerne, deine neuen Fähigkeiten zu kontrollieren, um Gegner zu bekämpfen und deine Umgebung zu manipulieren. Erlange Superhelden-Fähigkeiten wie Telekinese, um deine Feinde in die Luft zu schleudern oder riesige Objekte auf Gruppen zu werfen. Hacke dich in verschiedene Systeme, um Fallen zu erzeugen oder sogar die Implantate in den Köpfen deiner Feinde zu überhitzen."Als Features werden genannt:Letztes aktuelles Video: TerminTrailer