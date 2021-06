Madden NFL 22: PC-Version basiert auf Umsetzung für PS4 und Xbox One

Die PC-Version von Madden NFL 22 ab 69,98€ bei vorbestellen ) wird auf den Umsetzungen des Spiels für die "alten Konsolen" (PS4 und Xbox One) basieren - wie schon beim Vorgänger oder auch bei FIFA 21. Features wie "Dynamic Gameday, Gameday Atmosphere, Gameday Momentum, Next Gen Stats Star-Driven AI, Home Field Advantage und Star-Driven AI" werden also nur auf PlayStation 5 und Xbox Series X|S zur Verfügung stehen.Laut EA Sports ist das Entwicklerteam zu sehr auf PlayStation 5 und Xbox Series X|S fokussiert und kann die PC-Version im Moment nicht verbessern. Gegenüber SportsGamersOnline via DSOG erklärte ein Unternehmenssprecher, dass sie sich um eine "qualitativ hochwertige Erfahrung auf den neuen Konsolen" kümmern würden, bevor sie ein "Upgrade für andere Plattformen" in Angriff nehmen würden.Letztes aktuelles Video: AnkündigungsTrailer