Trial by Teng: Neues VR-Puzzle-Adventure der Macher von Form und Twilight Path in Arbeit

Es wird wieder charmant in der Welt der Toten: Charm Games schickt den Spieler in seinem kommenden VR-Puzzle-Adventure Trial by Teng direkt in die Hölle! Bereits in Twilight Path rätselte man sich mit den eigenen Händen und einem Augenzwinkern durchs Jenseits. Davor löste man in Form futuristische Maschinenrätsel im Stil von Half-Life: Alyx Auch der im Trailer sichtbare Untertitel "A Twilight Path Adventure" macht deutlich, dass es sich um einen Serienableger zum vergangenen Adventure handelt. Bisher werden nur VR-Plattformen am PC erwähnt. Hier geht es zur offiziellen Website. "FANTASY ADVENTURE IN VRTrapped in the Realm of the Dead and separated from your travelling companions, earn your way back to the land of Twilight by restoring your karma. Solve ancient and mythical puzzles. Seek help from an eccentric cast of supernatural characters. Rescue your friends, open the Hellgate, and escape!BEAUTIFUL AND SURREALSolve ancient puzzles. Meet supernatural creatures and playful spirits. Explore a mysterious and magical underworld."