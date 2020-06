Barn Finders: Die virtuelle Suche nach wertvollem Scheunentrödel hat begonnen

Hunderte von Gegenständen können gefunden und verkauft werden.

Verbessere die Qualität von Waren, die du verkaufen willst, indem du beschädigte Gegenstände bei Bedarf reparierst.

Suche nach Teilen von exklusiven Autos und Motorrädern und setze die Fahrzeuge wieder zusammen, um sie gewinnbringend zu verkaufen.

Entdeckte verrückte Geschichten der Orte, die du besuchst, und der Gegenstände, die du einsammelst.

Am 15. Juni 2020 haben Duality Games, PlayWay und HeartBeat Games die im April erfolgreich per Kickstarter finanzierte Trödelsimulation Barn Finders für PC veröffentlicht. Auf Steam wird noch bis zum 9. Juli ein Launch-Rabatt von 15 Prozent auf den regulären Verkaufspreis gewährt (14,27 Euro statt 16,79 Euro). Die bisherigen Nutzerreviews sind "sehr positiv" (aktuell sind 82 Prozent von 239 Reviews positiv). Außerdem ist mit BarnFinders: The Pilot eine kostenlose Demo verfügbar.In der Spielbeschreibung heißt es: "Suche nach wertvollen Gegenständen, die in verlassenen Scheunen versteckt sind, von alten Uhren über Musikinstrumente, Antiquitäten, Gold, Waffen bis hin zu Oldtimern oder Motorrädern, und verkaufe sie mit großem Gewinn. Führe deinen Familienbetrieb. Suche nach wertvollen Gegenständen und verkaufe sie in deinem Pfandleihhaus. Jeder Gegenstand hat einen Wert. Sammle also alles und suche überall! Biete bei Auktionen und Verkäufen, um Zugang zu abgesperrten Grundstücken zu erhalten. Wer weiß, welche staubigen Schätze du dort findest? Besuche 12 typische Orte Amerykas und lüfte die Geheimnisse dieses Landes (das dem realen Amerika ähnlich ist, wenn auch nicht ganz). Scheunen sind nur der Anfang. Wie wäre es mit einem Besuch auf einem alten Militärstützpunkt oder ... auf dem Mond?Entwickle deinen Laden weiter. Leere Regale bedeuten eine leere Geldbörse. Kunden kommen wieder, wenn es sich für sie lohnt. Repariere gefundene Gegenstände, mach schmutzige Gegenstände wieder sauber und verkaufe sie alle. Falls die Kunden ausbleiben, kannst du immer noch in deinem Hof Basketball spielen. Und dabei irgendwie Geld verdienen. Onkel Billy wird dich auf Trab halten. Gemeinsam erkundet ihr unterschiedliche Orte, doch die echte Arbeit bleibt ganz dir überlassen. Zumindest, bis du irgendwann dein eigenes Ding machst. Ein echter Barn Finder zu sein, ist eine Geisteshaltung - ein Job für die Mutigen und Kühnen. Deine Mitbewerber kennen sich bestens aus und warten nur darauf, dass du einen Fehler machst."Als Besonderheiten werden genannt:Letztes aktuelles Video: Launch Trailer