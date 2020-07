In Death: Unchained: Pfeil und Bogen sind einsatzbereit

Screenshot - In Death: Unchained (OculusQuest, VirtualReality) Screenshot - In Death: Unchained (OculusQuest, VirtualReality) Screenshot - In Death: Unchained (OculusQuest, VirtualReality) Screenshot - In Death: Unchained (OculusQuest, VirtualReality) Screenshot - In Death: Unchained (OculusQuest, VirtualReality) Screenshot - In Death: Unchained (OculusQuest, VirtualReality) Screenshot - In Death: Unchained (OculusQuest, VirtualReality) Screenshot - In Death: Unchained (OculusQuest, VirtualReality) Screenshot - In Death: Unchained (OculusQuest, VirtualReality)

Am 23. Juli 2020 haben Superbright ihre dämonische VR-Roguelite-Action In Death: Unchained exklusiv für Oculus Quest veröffentlicht und neben neuen Inhalten auch einen optionalen freien Bewegungsmodus hinzugefügt. Weitere Qualitäts- und Inhalts-Updates sollen folgen. Für Halloween sei sogar eine Erweiterung geplant. Der Download via Oculus Store schlägt aktuell mit 29,99 Euro zu Buche. Bei den Bewertungen haben bis dato 88 Prozent der Nutzer fünf von fünf Sternen vergeben.Nachdem man sich seinen Langbogen geschnappt hat, lässt man in dem mittelalterlichen "Rogue Lite"-Kampf die Pfeile auf dämonische und engelsgleiche Kreaturen niederregnen, welche das Jenseits übernommen haben. Die prozedural generierten Levels spielen im Himmel, der Hölle und dem Fegefeuer.Letztes aktuelles Video: Launch Trailer