New Pokémon Snap: Die Foto-Safari beginnt am 30. April auf Switch

Die Foto-Safari in New Pokémon Snap wird am 30. April 2021 auf Nintendo Switch beginnen. In dem Spiel, das von Pokémon Snap (Nintendo 64) inspiriert wurde, fährt man "auf Schienen" durch unterschiedliche Gebiete in der Lentil-Region und macht dabei Fotos von Pokémon in freier Wildbahn. Über 200 Taschenmonster wird man fotografieren können.The Pokémon Company: "In Lentil kann man bei Pflanzen und Pokémon manchmal ein Leuchten beobachten. Diese seltsame Erscheinung wird als „Lumina-Phänomen“ bezeichnet und ist eine Besonderheit der Lentil-Region in New Pokémon Snap. Im Auftrag von Professor Mirror reist du im Rahmen eines Forschungsprojekts im sicheren und zuverlässigen Neo-One-Mobil von Insel zu Insel. Unterwegs fotografierst du Pokémon in ihren natürlichen Lebensräumen, um dem Geheimnis des Lumina-Phänomens auf die Spur zu kommen. (...) Professor Mirror bewertet die Fotos, die du auf deinen Erkundungen machst. Deine Punktzahl hängt dabei von der Pose des Pokémon, seiner Größe und Positionierung im Bild sowie seiner Blickrichtung zur Kamera ab. Im Laufe deiner Erkundungen wirst du ganz neue Ausdrucksformen und Verhaltensweisen von Pokémon entdecken."Nintendo: "In diesem brandneuen Spiel begeben sich Trainer auf ein Abenteuer auf unbekannten Inseln, die sich durch ausgeprägte Natur wie Strände und Dschungel auszeichnen und auf denen sie verschiedene Pokémon in ihrem natürlichen Lebensraum erforschen können. Trainer werden Fotos machen, um im Spiel ihren eigenen Pokémon-Fotodex zu erstellen, während sie neue, noch nie zuvor gesehene Ausdrucksformen und Verhaltensweisen von Pokémon entdecken."Letztes aktuelles Video: LaunchTermin