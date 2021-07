New Pokémon Snap: Inhaltsupdate mit drei Gebieten und neuen Pokémon angekündigt

"Verborgener Pfad (Tag/Nacht) - Auf dieser Strecke schrumpft das Neo-One auf eine winzige Größe, weshalb die Pokémon dort gigantisch erscheinen werden. Hier können Spieler sogar hören, wie die Pokémon atmen und sich fortbewegen, und sie könnten neue Verhaltensweisen von bereits bekannten Pokémon entdecken.

Großer Fluss (Tag/Nacht) - Der Große Fluss versorgt die gesamte Bellus-Insel mit nährstoffreichem Wasser. Spieler werden ihre Forschung auf dem Fluss selbst betreiben, also müssen sie bei ihrer Suche nach Pokémon auf Stromschnellen achten und versuchen, die Kamera ruhig zu halten, um keinen Schnappschuss zu verpassen.

Trockenes Ödland (Tag/Nacht) - In diesem Gebiet erforschen Spieler das Ödland der Volca-Insel, das von trockenen Wüstenwinden geplagt wird. Es zeichnet sich durch eine Vielzahl an Besonderheiten aus, die von Sümpfen, die giftige Gase ausstoßen, bis hin zu Geysiren reichen. Pokémon könnten sich unter der Erde oder zwischen den felsigen Klippen verbergen, also sollten Spieler während ihrer Erkundungen stets die Augen offen halten."

Am 4. August (um 3 Uhr) wird ein kostenloses Inhaltsupdate für New Pokémon Snap ab 46,99€ bei kaufen ) auf Switch veröffentlicht. Das Update umfasst drei Gebiete in der Lentil-Region und 20 weitere Pokémon, die es zu fotografieren gilt.Diese drei Gebiete können erkundet werden:Letztes aktuelles Video: Inhaltsupdate