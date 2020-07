Soda Dungeon 2: Die Kerkertore haben sich geöffnet

Eigene KI-Muster! - Hast du keine Lust mehr auf NPCs, die dumm wie Brot sind? Wir auch nicht. Erstelle mit dem Limo-Skript benutzerdefinierte Verhaltensweisen für deine Gruppe! Selbst wenn du ihnen nicht über die Schulter schaust, tun sie genau das, was du willst.

Stelle Ausrüstung her - Stelle neue Rüstungen und Waffen für die von dir angeheuerten Abenteurer her. Finde tief in der Burg des Dunklen Herrn seltene Materialien, um die neuen Gegenstände herzustellen.

Spiele sogar AFK - Ein Leben außerhalb von Soda Dungeon? Kein Problem. Verdiene Kampfpunkte, während du weg bist, und tausche sie gegen Beute ein, sobald du zurückkommst. Selbst wenn du nicht spielst, sammelst du Ressourcen!

Baue deine Basis auf - Um die beste Gruppe zusammenzustellen wird diesmal mehr als eine Taverne benötigt. Baue eine Schmiedewerkstatt, einen Zauberer-Laden, eine Arena und vieles mehr, um das wahre Potenzial deiner Gruppe zu entfesseln.

Immer etwas zu tun - Wir haben der Community zugehört. Ihr wolltet mehr Berge besteigen. Ihr wolltet mehr Ziele, die man erreichen kann. Ihr ... wolltet den Menschen helfen, ihre Grundstücke von Nagetieren zu befreien ¯_(ツ)_/¯ Glück gehabt! Die NPCs in Soda Dungeon 2 warten nur darauf, ihre seltsam wertvolle Belohnungen rauszurücken, wenn im Gegenzug eine Reihe von Nebenquests erfüllt werden!

Am 9. Juli 2020 haben AN Productions, Poxpower und die Armor Games Studios den 2D-Dungeon-Crawler Soda Dungeon 2 für PC, Android und iOS veröffentlicht. Der Download via Steam Google Play und App Store ist kostenlos (Free to play). Die bisherigen Nutzerreviews auf Steam sind "sehr positiv" (derzeit sind 98 Prozent von 221 Reviews positiv). Auf Google Play sowie im App Store liegt der aktuelle Wertungsschnitt bei 4,4 bzw. 4,8 von fünf Sternen.In der Spielbeschreibung heißt es: "Dein spritziger Lieblings-Dungeon-Crawler ist zurück! Der Dunkle Herr hat alle möglichen legendären Gegenstände, Beute und Goodies hinter einer scheinbar endlosen Wache aus Monstern, Fallen und Verrat in seiner Burg eingeschlossen. Erschreckend? Nicht für dich. In der Taverne bist du sicher, und du kannst dort Limo-Junkies anheuern, die die Drecksarbeit für dich erledigen. Schnapp dir die Beute, die sie mitbringen, um deine Taverne, deine Stadt und deine Rüstung zu verbessern, und um stärkere Abenteurer anzulocken. Baue deine Stadt auf, stelle ein mächtiges Team zusammen und versuche, ob du es durch den Dungeon in die nächste Dimension und darüber hinaus schaffen kannst.Auf dem Weg dorthin wird deine Gruppe aus fröhlichen, mit Limo angeheizten Mitstreitern auf trompetende Skelette, wütende Köche, die Dunklen Herren, die noch Dunkleren Herren und eine Fee treffen, die wirklich nur ihr Bestes gibt. Das Einzige, was du nicht finden wirst, sind Timer, Leben-Mechaniken oder eine Paywall. Alles kann mit der Währung des Spiels gekauft werden, wie es sich für Soda Dungeon gehört."Als Features werden genannt:Letztes aktuelles Video: Launch Trailer