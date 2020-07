FIFA 21: Kylian Mbappé auf dem Cover

Screenshot - FIFA 21 (PC, PS4, PlayStation5, One, XboxSeriesX, Switch, Stadia) Screenshot - FIFA 21 (PC, PS4, PlayStation5, One, XboxSeriesX, Switch, Stadia) Screenshot - FIFA 21 (PC, PS4, PlayStation5, One, XboxSeriesX, Switch, Stadia)

Auch wenn EA Sports bisher noch keine spielerischen Details zu FIFA 21 verraten hat, steht zumindest der "Coverstar" des diesjährigen Fußballspiels fest: Kylian Mbappé."Mbappé ist bereits in seinem jungen Alter ein Star und repräsentiert die nächste Generation großer Fußballer. Neben seinem Weltklassetalent verkörpert er den Geist der globalen FIFA-Community, indem er Fußball mit Lifestyle verknüpft und Millionen Menschen auf der ganzen Welt über den Fußball verbindet", schreibt der Publisher."Auf dem Cover von EA Sports FIFA zu sein, ist ein wahrgewordener Traum. Von meiner Zeit bei Bondy über Clairefontaine bis hin zur Weltmeisterschaft ist dies ein weiterer großer Meilenstein. Ich spiele dieses Spiel seit meiner Kindheit und fühle mich geehrt, eine ganz neue Generation von Fußballern zu repräsentieren und in der gleichen Gruppe zu sein wie viele andere herausragende Fußballer, mit denen ich diese Ehre nun teile", sagt Kylian Mbappé."Da sich unsere FIFA-Franchise rasant auf die nächste Generation des Spielerlebnisses zubewegt, wissen wir, dass unser Coverstar sowohl die Zukunft unseres Spiels als auch die Zukunft des gesamten Fußballs verkörpern muss. Kylian repräsentiert das, was wir in diesem Jahr in FIFA 21 einbringen, von seinem Bekenntnis zur Weiterentwicklung von Fußballkultur und Lifestyle über seine weitreichende soziale Vernetzung bis hin zu seinem unerbittlichen Wunsch, sein Spiel auf das nächste Level zu bringen. Wir freuen uns darauf, gemeinsam mit Kylian das Franchise voranzutreiben", äußert Cam Weber, EVP und Group GM, EA Sports.Das Fußballspiel soll am 9. Oktober für PlayStation 4, Xbox One, Switch (nur Legacy-Update) und PC (Steam, Origin) sowie im weiteren Jahresverlauf auch für Google Stadia, PlayStation 5 und Xbox Series X erscheinen.Die PC-Version wird auf der Fassung für PlayStation 4 und Xbox One basieren und nicht auf der Next-Generation-Variante. Die FIFA 21 Legacy Edition für Switch enthält nur eine aktualisierte Präsentation (Ingame-Menüs und Übertragungs-Einblendungen) sowie die neuesten Trikots und Kader-Updates für die bevorstehende Saison. Es sind keine neuen Spielmodi oder Verbesserungen im Vergleich zum Vorjahr enthalten.Vorbestellungen für die Standard Edition, Champions Edition und Ultimate Edition sind bereits möglich und werden mit verschiedenen Boni belohnt. Mehr dazu hier