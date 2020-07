FIFA 21: Überblick über Verbesserungen und Neuerungen; erstes Bild- und Videomaterial

Mit den neuen dynamischen Angriffssystemen kannst du im intelligentesten FIFA-Gameplay aller Zeiten noch mehr Torchancen als je zuvor herausholen.

Mit dem neuen Agilen Dribblingsystem kannst du an deinen Bewachern vorbeiziehen. Blitzschnelle Beinarbeit verschafft dir größere Kontrolle und Reaktivität in 1-gegen-1-Situationen. Neue Spezialbewegungen wie das Außenseite-Dribbling oder die Ballrollen-Drehungsfinte ermöglichen es dir, unwiderstehlich am Verteidiger vorbeizuziehen.

Mit der neuen Positioning Personality wird die Übersicht im Stellungsspiel noch wichtiger. Weltklassestürmer achten bei ihren Läufen auf den letzten Verteidiger, um Abseitsstellungen zu vermeiden. Spielmacher verschaffen sich Platz, um Lücken zwischen den Mannschaftsteilen auszunutzen. Und die besten Verteidiger stellen Passwege noch effektiver zu, um dem Gegner das Leben schwerzumachen.

Kreative Läufe ermöglichen es dir, die Bewegungen deiner Mitspieler abseits des Balls noch stärker zu beeinflussen und sorgen in FIFA 21 für ein bahnbrechendes Angriffsspiel. So hast du noch mehr Möglichkeiten, Abwehrreihen zu überwinden.

Schlüsselszenen wie Gewühl im Strafraum, Ballbesitzduelle im Mittelfeld oder Angriffsduelle werden in FIFA 21 noch flüssiger aufgelöst, sodass sich im Kampf um den Ball noch natürlichere Interaktionen zwischen den Spielern ergeben.

Wir haben anhand des Feedbacks der Community die Grundlagen des Fußballs überarbeitet und das FIFA-Gameplay so spielfeldübergreifend auf ein neues Niveau gebracht: Manuelle Kopfbälle, ausgewogenere Blocks, intelligentere Pässe und erhöhte Reaktivität geben dir am Ball und abseits des Balls noch mehr Kontrolle.

Der Wettkämpfer-Modus bildet die Spielstile der weltweit besten FIFA-Spieler nach und sorgt auf den Schwierigkeitsgraden "Legende" und "Ultimativ" für Gegner, die Spezialbewegungen, Dribblingarten und Taktiken noch geschickter einsetzen können und so für noch anspruchsvollere und lohnendere Kontrahenten sorgen."

Electronic Arts hat die Neuerungen und Verbesserungen vorgestellt, die FIFA 21 bieten soll. Versprochen werden umfangreiche Updates für den Karrieremodus und den generellen Realismus des Fußballspiels. Auch neue Online-Spielmöglichkeiten mit Freunden sind geplant (Volta Squad: 5-gegen-5-Online).Der Karrieremodus wird von EA Sports so beschreiben ( Details ): "Die Fans des Karrieremodus können ihr Team an die Spitze bringen und dabei jeden Moment bestimmen. Möglich machen es Innovationen, die in Partien, bei Transfers und im Training für zusätzliche Spieltiefe sorgen. Auch die Gameplay-Interaktivität wurde im Karrieremodus weiter optimiert, sodass Spieler das Ergebnis jedes Spiels mit der Interaktiven Spielsimulation selbst in der Hand haben. Dank des überarbeiteten Entwicklungssystems lässt sich zudem die Spielerentwicklung noch direkter steuern."Letztes aktuelles Video: RevealTrailer | Win As One ft Kylian MbappeNeuerungen und Features (laut Hersteller):Auch Volta Football wird wieder ein Bestandteil von FIFA 21 sein. Die Straßenfußball-Variante wird im Vergleich zu FIFA 20 weiter ausgebaut ( Details )."Die Spieler können in EA Sports FIFA 21 mit der neuen Variante VOLTA Squads noch mehr soziale Interaktivität im Straßenfußball erleben. Sie können sich mit bis zu drei weiteren Freunden zusammenschließen oder in Community-Partien mit anderen VOLTA Squad-Spielern einsteigen und im kooperativen 5-gegen-5-Online-Gameplay als Team gewinnen. In FIFA Ultimate Team können sich Spieler online mit Freunden zusammenschließen, im FUT-Koop um Boni kämpfen und neue Möglichkeiten nutzen, den populärsten Modus zu spielen. (...) Volta Football bietet ein noch realistischeres und noch lohnenderes Spielerlebnis, mit neuem Spieltempo und intelligenteren Teambewegungen, unverkennbaren Styles, anpassbaren VOLTA-Avataren und 20 einzigartigen Spielfeldern auf 6 Kontinenten, die den Spirit des Straßenfußballs widerspiegeln. Den Einstieg in die Welt des Straßenfußballs erleichtert der storybasierte Modus 'Das Debüt', in dem einige der größten Namen der Fußballwelt auftreten, darunter Legenden wie Kaká oder die weltberühmte Freestylerin Lisa Zamouche.""In FIFA Ultimate Team kann man mit zahlreichen neuen und erweiterten Anpassungsmethoden für einen einzigartigen FUT-Verein sorgen und den Look des Teams auf dem Rasen und auf der Tribüne anpassen. Wer mit dem Beide-Versionen-Anspruch ein Upgrade auf eine Next-Gen-Konsole durchführt, kann mit dem Feature "Ein FUT-Verein" seinen FUT-Club von PlayStation 4 auf PlayStation 5 oder von Xbox One auf Xbox Series X (und umgekehrt) mitnehmen und die generationsübergreifenden Transfermarkt- und Bestenlisten-Features nutzen."Insgesamt soll FIFA 21 über 17.000 Spieler, 700+ Teams, mehr als 90 Stadien und 30+ Ligen aus aller Welt umfassen. Mit dabei sind die UEFA Champions League, die UEFA Europa League, die Bundesliga, die Premier League und die LaLiga Santander sowie die Conmebol Libertadores und die Conmebol Sudamericana."In diesem Jahr vereinen wir die Fans über soziale Spielerlebnisse, die sowohl den Kleinfeldfußball als auch das aufregende Spiel in den Profi-Arenen auf ein neues Niveau bringen, und sorgen so für das authentischste und interaktivste EA Sports FIFA-Erlebnis aller Zeiten", sagte Aaron McHardy, Executive Producer bei EA Sports FIFA. "Neben einem der bislang umfangreichsten Karrieremodus-Updates, dem verbesserten Gameplay-Realismus und der immer weiter verschwimmenden Grenze zwischen realem und virtuellem Fußball warten noch mehr Möglichkeiten als je zuvor auf die Fans, den Fußball, den wir alle lieben, zu genießen."Das Fußballspiel soll am 9. Oktober für PlayStation 4, Xbox One, Switch (nur Legacy-Update) und PC (Steam, Origin) sowie im weiteren Jahresverlauf auch für Google Stadia, PlayStation 5 und Xbox Series X erscheinen.Die PC-Version wird auf der Fassung für PlayStation 4 und Xbox One basieren und nicht auf der Next-Generation-Variante. Die FIFA 21 Legacy Edition für Switch enthält nur eine aktualisierte Präsentation (Ingame-Menüs und Übertragungs-Einblendungen) sowie die neuesten Trikots und Kader-Updates für die bevorstehende Saison. Es sind keine neuen Spielmodi oder Verbesserungen im Vergleich zum Vorjahr enthalten.Vorbestellungen für die Standard Edition, Champions Edition und Ultimate Edition sind bereits möglich und werden mit verschiedenen Boni belohnt. Mehr dazu hier