FIFA 21: Exklusive Partnerschaften mit AC Mailand und Inter Mailand geschlossen; aus AS Rom wird FC Rom

Electronic Arts hat nach der Ankündigung langfristiger Partnerschaften mit Real Madrid und LaLiga einen mehrjährigen Lizenzvertrag mit AC Mailand und Inter Mailand abgeschlossen. "Als exklusiver, offizieller Videospiele-Partner beider Klubs ist EA Sports FIFA der einzige Ort, an dem sich die Spieler in jedem Spielmodus mit den größten Stars beider Klubs messen können", schreibt der Publisher in der Pressemitteilung.Die Partnerschaft mit dem AS Rom geht in diesem Jahr jedoch zu Ende, was aber keinen Einfluss auf die "Spieleridentität" und die "Chemie" in FIFA Ultimate Team haben soll ( Details ). In FIFA 21 wird aus dem "AS Rom" daher der "FC Rom" - mit eigenem Logo, eigener Ausrüstung, neuem Stadion und ähnlich aussehenden Spielergesichtern."Der weitere Ausbau strategischer Klubpartnerschaften in Italien ist entscheidend für unsere Vision und unser Engagement, die Liebe zum Sport und in diesem Fall zum globalen Fussball weltweit durch authentische interaktive Erfahrungen zu fördern", so Nick Wlodyka, Vice President & GM, EA Sports FIFA. "Wir freuen uns darauf, den Fans in den kommenden Jahren ein innovatives und interaktives FIFA-Erlebnis bieten zu können."Das Fußballspiel soll am 9. Oktober für PlayStation 4, Xbox One, Switch (nur Legacy-Update) und PC (Steam, Origin) sowie im weiteren Jahresverlauf auch für Google Stadia, PlayStation 5 und Xbox Series X erscheinen.Die PC-Version wird auf der Fassung für PlayStation 4 und Xbox One basieren und nicht auf der Next-Generation-Variante. Die FIFA 21 Legacy Edition für Switch enthält nur eine aktualisierte Präsentation (Ingame-Menüs und Übertragungs-Einblendungen) sowie die neuesten Trikots und Kader-Updates für die bevorstehende Saison. Es sind keine neuen Spielmodi oder Verbesserungen im Vergleich zum Vorjahr enthalten.Vorbestellungen für die Standard Edition, Champions Edition und Ultimate Edition sind bereits möglich und werden mit verschiedenen Boni belohnt. Mehr dazu hier