FIFA 21: Fußballerische Verbesserungen und Neuerungen im Spielszenen-Trailer

EA Sports hat den ersten Spielszenen-Trailer zu FIFA 21 veröffentlicht, in dem die Entwickler genauer auf die Neuerungen und die Verbesserungen des diesjährigen Fußballspiels eingehen. Zu Beginn wird das neue "Agile Dribblingsystem" gezeigt, das den Spielern eine größere Kontrolle und Reaktivität in 1-gegen-1-Situationen ermöglichen soll. Neue Spezialbewegungen wie das Bridge-Dribbling oder die Ballrollen-Drehungsfinte ermöglichen es, am Verteidiger vorbeizuziehen. Mit "Kreativen Läufen" soll man hingegen die Bewegungen der Mitspieler abseits des Balls stärker beeinflussen können.Danach geht es mit "Positioning Personality" und der Übersicht im Stellungsspiel weiter. EA: "Weltklassestürmer achten bei ihren Läufen auf den letzten Verteidiger, um Abseitsstellungen zu vermeiden. Spielmacher verschaffen sich Platz, um Lücken zwischen den Mannschaftsteilen auszunutzen. Und die besten Verteidiger stellen Passwege noch effektiver zu, um dem Gegner das Leben schwerzumachen."Abschließend gehen die Entwickler auf das "natürliche Kollisionssystem" und die Grundlagen des Fußballs näher ein.EA Sports: "Wir haben anhand des Feedbacks der Community die Grundlagen des Fußballs überarbeitet und das FIFA-Gameplay so spielfeldübergreifend auf ein neues Niveau gebracht: Manuelle Kopfbälle, ausgewogenere Blocks, intelligentere Pässe und erhöhte Reaktivität geben dir am Ball und abseits des Balls noch mehr Kontrolle. Der Wettkämpfer-Modus bildet die Spielstile der weltweit besten FIFA-Spieler nach und sorgt auf den Schwierigkeitsgraden 'Legende' und 'Ultimativ' für Gegner, die Spezialbewegungen, Dribblingarten und Taktiken noch geschickter einsetzen können und so für noch anspruchsvollere und lohnendere Kontrahenten sorgen."Letztes aktuelles Video: SpielszenenTrailerDas Fußballspiel soll am 9. Oktober für PlayStation 4, Xbox One, Switch (nur Legacy-Update) und PC (Steam, Origin) sowie im weiteren Jahresverlauf auch für Google Stadia, PlayStation 5 und Xbox Series X erscheinen.Die PC-Version wird auf der Fassung für PlayStation 4 und Xbox One basieren und nicht auf der Next-Generation-Variante. Die FIFA 21 Legacy Edition für Switch enthält nur eine aktualisierte Präsentation (Ingame-Menüs und Übertragungs-Einblendungen) sowie die neuesten Trikots und Kader-Updates für die bevorstehende Saison. Es sind keine neuen Spielmodi oder Verbesserungen im Vergleich zum Vorjahr enthalten.Vorbestellungen für die Standard Edition, Champions Edition und Ultimate Edition sind bereits möglich und werden mit verschiedenen Boni belohnt. Mehr dazu hier