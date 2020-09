FIFA 21: Keine Demo geplant

We aren't releasing a demo for FIFA 21.



Instead we've made the decision to focus our development team's time on delivering the best full game experience for current & next-gen consoles.



We look forward to EA PLAY members jumping in 10 days from now and launching the game Oct 9.



— EA SPORTS FIFA (@EASPORTSFIFA) September 21, 2020

Normalerweise veröffentlicht EA Sports kurze Zeit vor dem Verkaufsstart der jährlichen FIFA-Neuauflage eine Demo, damit man sich einen (kleinen) Eindruck von dem diesjährigen Fußballspiel machen kann. In diesem Jahr wird es aber keine Demo von FIFA 21 geben. Via Twitter teilten die Entwickler mit, dass sie keine Demo bringen und sie sich stattdessen auf die Vollversion für die aktuelle und die nächste Konsolen-Generation konzentrieren wollen.Das Fußballspiel soll am 9. Oktober für PlayStation 4, Xbox One, Switch (nur Legacy-Update) und PC (Steam, Origin) sowie im weiteren Jahresverlauf auch für Google Stadia, PlayStation 5 und Xbox Series X erscheinen. EA-Play-Mitglieder dürfen bereits zehn Tage früher reinschauen.Die PC-Version wird auf der Fassung für PlayStation 4 und Xbox One basieren und nicht auf der Next-Generation-Variante. Die FIFA 21 Legacy Edition für Switch enthält nur eine aktualisierte Präsentation (Ingame-Menüs und Übertragungs-Einblendungen) sowie die neuesten Trikots und Kader-Updates für die bevorstehende Saison. Es sind keine neuen Spielmodi oder Verbesserungen im Vergleich zum Vorjahr enthalten.Vorbestellungen für die Standard Edition, Champions Edition und Ultimate Edition sind bereits möglich und werden mit verschiedenen Boni belohnt. Mehr dazu hier Letztes aktuelles Video: Karrieremodus Trailer