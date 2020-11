FIFA 21: Verbesserungen für PS5 und Xbox Series X/S benannt; PC-Version bekommt kein Grafik-Update

EA Sports hat sich zu den Verbesserungen der Next-Generation-Versionen von FIFA 21 ab 34,99€ bei kaufen ) geäußert, die am 4. Dezember 2020 als (kostenloses) Update veröffentlicht werden sollen ( Eurogamer ).FIFA 21 soll auf PlayStation 5 und Xbox Series X/S in bis zu 4K mit 60 fps laufen. Ein neues Beleuchtungssystem (Deferred Rendering und Runtime Lighting), bessere Animationen inkl. sichtbarer Anspannung von Muskeln, Ball-Verformung, detailliertere Haare/Bärte und eine neue Kameraperspektive "EA Sports Game Cam" (ähnlich dem Winkel einer TV-Übertragung auf Sky Sports) werden in dem Zusammenhang von EA Sports aufgelistet. "Big Goal Moments", die mehr Leben auf den Platz bringen sollen, sind ebenso geplant. Auch den DualSense-Controller der PlayStation 5 wollen die Entwickler nutzen. Ist ein Spieler z.B. müde, soll die Taste zum Sprinten mehr Widerstand geben. Cross-Generation-Play ist nicht geplant, d.h. PS5-Spieler spielen nur gegen PS5-Spieler und nicht gegen PS4-Spieler.Die PC-Version wird übrigens nicht mit diesen Verbesserungen versorgt. Auf Nachfrage von Eurogamer.net sagte Executive Producer Aaron McHardy, dass sie die PC-Mindestspezifikationen niedrig halten wollen. Sie sind "besorgt" über die Leistungsfähigkeit vieler PCs "da draußen in der Welt" und wollen viele Spieler nicht ausschließen. Entsprechende Grafikoptionen anzubieten, wie es viele andere Hersteller/Entwickler auch tun, kommt für EA Sports bei FIFA 21 auf dem PC allem Anschein nach nicht infrage.Letztes aktuelles Video: VideoTest