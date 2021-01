FIFA 21: Ehemaliger Branchen-Veteran Peter Moore sieht Ultimate Team nicht als Glücksspiel

In die Diskussionen um Glücksspiel-Mechaniken bei FIFA Ultimate Team hat sich jetzt auch Peter Moore eingeschaltet, der lange zum Führungspersonal von Electronic Arts gehörte und seit 2017 die Position des CEO beim FC Liverpool bekleidet. Im Gespräch mit Gamesindustry.biz kann er zwar verstehen, dass Lootboxen und die Mechaniken dahinter verstärkt unter die Lupe genommen werden, doch sieht er die Kartenpäckchen bei FIFA noch weit entfernt vom klassischen "Glücksspiel". Dabei verweist er u.a. darauf, dass das Konzept von Ultimate Team auf Sammelkarten bei Zigarettenpackungen basiert, die schon ab 1920 die Sport-Enthusiasten erfreut haben und seitdem einfach dazugehören. Auch die Glückstüten, die mit zufällig zusammengestellten Spielzeugen und Süßigkeiten gefüllt werden, sind für ihn im Prinzip nichts anderes."Die Leute haben das geliebt", so Moore. "Ich glaube, diese Ungewissheit und 'Was bekomme ich wohl?' und dann zack, Ronaldo oder Messi sind drin - das ist eine wundervolle Sache."Zudem betont Moore, dass man immer einen Spieler bekomme, wenn man eine Karte bei Ultimate Team öffnet. Man erhält also im Gegensatz zum Glücksspiel immer einen Gegenwert."Das ist eine persönliche Ansicht, aber das Konzept aus Überraschung und Vergnügen versus Glücksspiel - da sind beide schon sehr weit voneinander entfernt", fährt Moore fort. "Man kauft oder grindet sich zu einem Gold-Pack, man öffnet es und entweder ist man glücklich oder denkt sich, das war ein beschissenes Paket. Das sehe ich per se nicht als Glücksspiel - aber nochmal, das ist meine persönliche Sicht von außen.""Ich verstehe, warum man da ein Auge drauf wirft. Und ich verstehe, dass Beutekisten außerhalb von Sport - ja, ich beziehe mich da besonders auf einen anderen EA-Titel - ganz genau beobachtet werden und viel Kritik bekommen", so Moore, der sich hier ziemlich eindeutig auf das Lootbox-Fiasko von Star Wars: Battlefront 2 bezieht. "EA ist da zurückgerudert. Eine Sache, worin sie immer gut waren, ist, sich Rückmeldungen einzuholen und dann zu realisieren 'Wisst ihr was, das hätten wir besser nicht gemacht' oder 'Das war die falsche Entscheidung, weil wir nicht in erster Linie an den Spieler gedacht haben', dann eine Kehrtwende zu machen und eine andere Entscheidung zu treffen."Vor allem sollte man sich laut Moore anschauen, ob den Spielern die Mechaniken gefallen. Angesichts der Umsätze, die EA alleine mit Ultimate Team macht, sprechen die Spieler bezüglich der Kartenpakete eine deutliche Sprache, ob ihnen der Ansatz gefällt. Im vergangenen Fiskaljahr erwirtschaftete der Publisher mit Ultimate Team alleine knapp 1,5 Milliarden Dollar."Die Zahlen sprechen für sich selbst", meint Moore. "Wenn du es spielst, liebst du es. Eine der wenigen Beschwerden rund um Ultimate Team während meiner Zeit bei EA kamen wegen Server-Ausfällen zustande, weil die Leute in dieser Zeit nicht spielen und ihre Kartenpakete öffnen konnten."In Lädern wie Belgien oder den Niederladen sieht man die Sache etwas anders: Hier wurde Fifa Ultimate Team bereits als Glücksspiel klassifiziert und auch in anderen Nationen schaut man mittlerweile genauer hin, wie man mit derartigen Mechaniken und Lootboxen im Allgemeinen verfahren soll.Letztes aktuelles Video: Exklusive Spielszenen PS5