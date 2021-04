FIFA 21: Medienbericht: Spieler sollen mit Anreizen in den FUT-Modus gelockt werden; EA Sports dementiert

In den vergangenen Tagen sind von der kanadischen CBC (vermeintlich) interne Informationen von EA Sports über die Marketing-Strategie rund um FIFA 21 ab 24,99€ bei kaufen ) veröffentlicht worden. Die besagten Dokumente sollen sie von einem Gaming-Insider zugespielt bekommen haben. In dieser vertraulichen Präsentation mit dem Titel "Run Up to FIFA 21" aus dem Frühsommer 2020 wird erwähnt , dass es der Plan sei, die "normalen Spieler" von FIFA 21 mit mehreren Maßnahmen in den Ultimate-Team-Modus (FUT) zu locken, damit die Spieler dort kostenpflichtige Kartenpakete kaufen können. "Die Rückkehr des Profifußballs" nach den Covid-19-Einschränkungen soll außerdem helfen, diese Pläne umzusetzen. Auf einer anderen Folie heißt es, dass "alle Wege zu FUT-Modus" führen sollen."Die Spieler werden den ganzen Sommer über aktiv angeschrieben und mit Anreizen zur Teilnahme [an FUT] versorgt", ist dem Dokument zu entnehmen. "FUT ist der Eckpfeiler und wir tun alles, was wir können, um die Spieler dorthin zu bringen."Diese als "Lootboxen" geltenden Kartenpakete mit Fußballspielern (wie in einem Sammelkartenspiel) sind sehr lukrativ für den Publisher. Electronic Arts gab in seinem jüngsten Finanzbericht via PC Gamer an, dass die Anzahl der FUT-Matches im Vergleich zum Vorjahr um 177 Prozent gestiegen ist, während die FIFA-Live-Dienste in den letzten zehn Geschäftsjahren eine jährliche Wachstumsrate von fast 50 Prozent verzeichneten.Auch wenn diese Strategie nicht sonderlich überraschen dürfte, sah sich Publisher Electronic Arts bzw. EA Sports genötigt, Statements an Webseiten zu verschicken und auf der offiziellen FIFA-Website eine Stellungnahme zu veröffentlichen. Der Publisher versucht klarzustellen: "Wir versuchen jeden Tag, den Spielern eine Auswahl an Inhalten zu bieten, die ihre Begeisterung und ihre Verbindung zum Sport und zu ihren Freunden fördern. Deshalb sind wir so enttäuscht über einen kürzlich erschienenen Medienbericht über FUT, der wichtige Informationen und Zusammenhänge ignoriert und daraus eine sensationslüsterne Geschichte mit einer falschen Darstellung der Fakten gemacht hat." Zumindest bestätigt der Publisher, dass das durchgesickerte Dokument authentisch und keine Fälschung ist.Electronic Arts schreibt, dass sie ihre Spieler nicht drängen würden, Geld in ihren Spielen auszugeben, sondern stets eine Wahl bestehen würde. "Dort, wo wir diese Wahlmöglichkeit bieten, achten wir sehr darauf, dass wir das Ausgeben [von echtem Geld] nicht über das Verdienen im Spiel stellen - und die Mehrheit der FIFA-Spieler gibt nie Geld für Gegenstände im Spiel aus. (...) Die Entscheidung, etwas auszugeben, ist immer völlig freiwillig. (...) Nichts in dem durchgesickerten Dokument widerspricht dem in irgendeiner Weise - es zeigt, wie wir das Engagement in unserem Spiel während der Sommerperiode unterstützen und nicht das Geld ausgeben. (...) Wir ermutigen junge Spieler nicht dazu, Geld in unseren Spielen auszugeben und wir empfehlen dringend die Verwendung von Familien-Einstellungen, um die Inhalte zu verwalten, auf die Kinder zugreifen dürfen (...)", heißt es weiter EA Sports: "Wir lehnen es auch entschieden ab, dass FIFA oder eines unserer Spiele 'Glücksspiel' beinhaltet. Regulierungsbehörden in mehreren Ländern auf der Welt haben öffentlich erklärt, dass Lootboxen kein Glücksspiel darstellen, wenn es keine Auszahlungsmethode gibt. Wir achten sehr darauf, dass unsere Spiele so gespielt werden, wie sie konzipiert sind - und gehen auch gegen diejenigen vor, die gegen unsere Regeln gegen den Handel außerhalb des Spiels verstoßen."Letztes aktuelles Video: NewsTalk Skandal um FIFA Ultimate Team Jugendschutz für Lootboxen