Fifa 21: Sony startet Trophäen-Herausforderung auf der PS4

Herausforderung 1: Erhalte die Trophäe “Ende der Story” zwischen dem 11. und 20. Juni 2021

Herausforderung 2: 21. bis 27. Juni 2021

Herausforderung 3: 28. Juni bis 4. Juli 2021

Herausforderung 4: 5. bis 11. Juli 2021

Finale Frage: 12. bis 18. Juli 2021

Anlässlich des Start der Fußball-Europameisterschaft hat Sony unter dem Slogan "Summer of Football" eine Trophäen-Herausforderung bei FIFA 21 ( ab 19,50€ bei kaufen ) auf der PlayStation 4 ins Leben gerufen. Sie startet heute und läuft dann über fünf Phasen bis zum 18. Juli 2021 weiter. Das Ziel besteht darin, durch das Erfüllen von vorgegebenen Aufgaben die entsprechenden Trophäen innerhalb des Zeitrahmens freizuschalten. Dabei winken in jeder Phase Sofortpreise in Form von digitalen Inhalten.Wer die ersten vier Phasen meistert, darf sich in der finalen Stufe einer Frage stellen. Antwortet man korrekt, landet man im Lostopf, bei dem der Sieger eine PlayStation 5 Standard Edition gewinnen kann.Der Plan der Trophäen-Challenge sieht wie folgt aus:Insgesamt können Spieler aus knapp 30 Ländern an der Herausforderung teilnehmen, darunter neben Deutschland auch Österreich und die Schweiz. Anmeldungen sind über diese Webseite möglich, wo es auch weitere Informationen zur Summer-of-Football-Trophäen-Challenge gibt.