Rocket Arena: Mehrspieler-Shooter für PC, PS4 und Xbox One angekündigt

Electronic Arts und Final Strike Games haben im Rahmen des Digital-Events EA Play Live 2020 den Arena-Shooter Rocket Arena angekündigt, der bereits am 14. Juli 2020 unter dem "EA Originals"-Label auf PC (Origin, Steam), PlayStation 4 und Xbox One abheben sowie Cross-Play zwischen allen drei Plattformen unterstützen soll.Dazu heißt es vom Publisher: "Das von Final Strike Games, ein in Seattle ansässiges Studio, das sich auf Multiplayer-Spiele spezialisiert hat und in dem viele Veteranen der Spielebranche arbeiten, entwickelte, Crossplay-kompatible Spiel Rocket Arena ist eine neue Art von Arena-Shooter. Spieler meistern als Team oder allein mit verschiedenen Helden, anpassbaren Spielstilen und jeder Menge Action die hohe Kunst des Raketenkampfs. In der knallig-bunten Welt von Rocket Arena namens Crater werden neue Schuss- und Regenerationsmechaniken, die Schwerkraft ignorierende Raketenwaffen und einzigartige Charaktereigenschaften eingeführt, um ein neues Shooter-Erlebnis zu erschaffen. Im Spiel wird es regelmäßig Saisonevents geben, indem die Spieler kostenlose Inhalte, wie neue Helden, Karten und Ingame-Events abstauben können. Die erste Saison startet bereits am 28. Juli, also nur zwei Wochen nach Veröffentlichung des Spiels.""Rocket Arena spiegelt die Erfahrung und Leidenschaft unseres Teams für die Arbeit an Multiplayer-Shootern wider. Wir freuen uns, unsere Vision frei umsetzen zu können, mithilfe von EA Partners, und dass nächsten Monat endlich alle unser Spiel spielen können", so Kevin Franklin, Co-Founder von Final Strike Games.Letztes aktuelles Video: Ankuendigungs-Trailer