Crash Bandicoot 4: It's About Time: Neuer 3D-Plattformer ist durchgesickert; offizielle Bestätigung liegt vor

Aktualisierung vom 21. Juni 2020, 21:55 Uhr:





🌀😮🌀 Tune in June 22 @ 8AM PDT / 4PM BST for Crash Bandicoot™ 4: It’s About Time reveal. Official reveal > leaks, promise 😉 pic.twitter.com/chSNyILcpn



— Crash Bandicoot (@CrashBandicoot) June 21, 2020

Ursprüngliche Meldung vom 19. Juni 2020, 09:42 Uhr:

N. Sane Trilogy"

Die Entwicklung von Crash Bandicoot 4: It's About Time ist via Twitter bestätigt worden. Die offizielle Vorstellung ist für den 22. Juni (Montag) um 17 Uhr geplant. Die offizielle Ankündigung soll außerdem "viel besser" als die Leaks sein.Als Releasetermin ist der 9. Oktober 2020 durchgesickert . Der Soundtrack entsteht in Zusammenarbeit mit Josh Mancell und Marc Baril. Charles Zembillas (Art-Director des Originals) wirkte an der von Nicholas Kole vorgenommenen Neugestaltung der Figuren mit und nannte sie "die definitive Crash-Bandicoot-Ästhetik (als Serie)". Auch einige Story-Löcher u.a. von Warped sollen geschlossen werden.Nach mehr als zehn Millionen verkauften Exemplaren der Spielesammlung Crash Bandicoot N. Sane Trilogy hatten viele bereits mit einem echten Nachfolger zu den 3D-Jump-n-Runs gerechnet. Laut der taiwanesischen Alterseinstufung scheint das Spiel Crash Bandicoot 4: It's About Time tatsächlich bereits für PS4 und Xbox One in Arbeit zu sein. Dort sei vorzeitig ein entsprechender Eintrag aufgetaucht, berichtet Gematsu.com . Dieser ist mittlerweile wieder aus der Datenbank verschwunden, das Magazin hat sich aber natürlich das Bild sowie den dazugehörigen, per Google übersetzten Beschreibungstext (siehe unten) gesichert. Eine PC-Umsetzung könnte - ähnlich wie es früher bei der Reihe üblich gewesen sei - erst ein Jahr später folgen, mutmaßt pcgamer.com . Als Entwickler wird Toys for Bob angegegeben, welcher einige Skylanders-Spiele sowie die Spyro Reignited Trilogy entwickelt hat - und auch an der Switch-Umsetzung der "mitwirkte."Crash entspannt sich und erforscht seine Insel in seiner Zeit 1998, als er eine mysteriöse Maske, Lani-Loli, findet, die in einer Höhle versteckt ist. Die Maske ist eine der Quantum Masks und kennt offenbar Aku-Aku, Crash's Maskenfreund! Da die Quantum Masks zurückkehren und ein Quanten-Riss in der Nähe unserer Helden auftaucht, entscheiden sie sich, mutig durch verschiedene Zeiten und Dimensionen zu reisen, um den zu stoppen, wer auch immer dafür verantwortlich ist."