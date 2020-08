Crash Bandicoot 4: It's About Time: Vier spielbare Charaktere, viele Skins, N. Verted und Spielszenen im Video

Bei der heutigen State-of-Play-Ausgabe ist Crash Bandicoot 4: It's About Time ausführlicher vorgestellt worden. So haben die Entwickler (Toys For Bob) z.B. bestätigt, dass es vier spielbare Charaktere geben wird: Crash, Coco, Cortex, Dingodile. Coco soll eine größere Rolle in der Geschichte spielen (mehr Dialoge). Zugleich ist der "N. Verted Modus" vorgestellt worden - eine schwerere Version jeder Dimension mit unterschiedlicher Grafik. Es wird haufenweise Skins für die Charaktere geben und es wird weiterhin beteuert, dass keine Mikrotransaktionen geplant sind.Crash Bandicoot 4: It's About Time wird am 02. Oktober 2020 für PlayStation 4 und Xbox One erscheinen (Preis: 69,99 Euro). Umsetzungen für PC und Switch wurden nicht erwähnt.Letztes aktuelles Video: State of Play TrailerJames Mattone von Activision schreibt im PlayStation.Blog : "Der Modus N. Verted befördert das Konzept des Spiegelmodus und der Phasenverschiebung in eine andere Dimension. Die Perspektive ist dabei nicht das Einzige, was verändert wurde: Wenn ihr im Modus N. Verted in einer Dimension spielt, könnte es sein, dass diese Dimension das Verteilen von Farbe beinhaltet, damit ihr euren Weg nach vorne erkennt, oder das Schritthalten mit einer alten Filmrolle, die das Gameplaytempo so schnell ankurbelt, wie sie Bilder auf den Bildschirm wirft. Sobald ihr diesen Modus freigeschaltet habt, sind alle Levels noch einmal spielbar mit einem neuen Kunststil, Spielgefühl und Herausforderungen, die den Perfektionisten unter euch die Möglichkeit bieten, sich für weitere Belohnungen noch mehr ins Zeug zu legen. Aber auch alle anderen können so entdecken, wie ihr Lieblingslevel im Modus N. Verted aussehen wird. (...)""Zusätzlich zu den 'Absolut abgefahrenen'-Skins für Crash und Coco, die digitale Kunden erhalten und die sie in eine radikale 90er-Optik befördern, erhalten PlayStation-Besitzer zwei weitere Skinsets für Crash und Coco: Macht mit den Marsupus-Erectus-Skins eine Zeitreise in die Vergangenheit oder nehmt euren inneren Cyborg an mit den Serious Upgrade Skins ('Wahnsinnsverbesserung'-Skins). Die oben genannten Skins sind verfügbar, nachdem der zweite Level im Spiel abgeschlossen wurde. Diese zeitbezwingenden Skins erscheinen zuerst auf PlayStation."