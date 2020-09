Crash Bandicoot 4: It's About Time: Amüsanter Live-Action-Trailer aus Japan, Demo für Vorbesteller

Aus der Kategorie "Diese verrückten Japaner": Activision und Toys For Bob haben auf dem offiziellen Youtube-Kanal einen Live-Action-Trailer zum kommenden Plattformer Crash Bandicoot 4: It's About Time veröffentlicht. Dieser steht ganz in der Tradition von den amüsanten Werbespots, die man gerne mit dem Land der aufgehenden Sonne in Verbindung bringt und die schon in den Neunzigern angesagt waren, als Crash Bandicoot zum ersten Mal das Licht der virtuellen Welt erblickte.Crash Bandicoot 4: It's About Time erscheint am 2. Oktober für PS4 und Xbox One. Vorbesteller erhalten ab dem 16. September Zugriff auf eine Demo, die drei Level enthalten soll.Letztes aktuelles Video: Japanischer LiveActionTrailer