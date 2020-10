Crash Bandicoot 4: It's About Time: Die Beuteldachse sind zurück auf PS4 und Xbox One

Wolverous schrieb am 03.10.2020 um 13:23 Uhr

10 Stunden grandioses und pures Vergnügen. Nahe dran am Meisterwerk, eigentlich nur getrübt von den viel zu langen Ladezeiten (viel Spaß bei den No-Death Trys) und den teilweise auch extrem langen Leveln, fühlt sich öfters sehr erzwungen an. Ansonsten wars perfekt.

Der vierte Teil, toppt für mich alles was ich aus der ersten Trilogie gesehen habe und dürfte vermutlich das beste Jump'n'Run der letzten Jahre (neben Odyssey) sein. Leveldesign, Soundtrack, sogar Story, Humor und Bosse, einfach großartig.

Für die Platin wird man allerdings diesen Oktober vermutlich nichts mehr anderes machen, die No-Death & Collect-Everything IN ON RUN - IN EVERY LEVEL, Geschichte wird die meisten an ihre Grenzen zwischen Spaß und Frust bringen.