Crash Bandicoot 4: It's About Time: Umsetzungen für PC, PSS, Switch und Xbox Series X/S bestätigt

Der Beuteldachs macht bald auch andere Plattformen unsicher. Crash Bandicoot 4: It's About Time ab 39,00€ bei kaufen ) wird am 12. März 2021 für PlayStation 5, Switch und Xbox Series X/S (Smart Delivery) erscheinen. Die PC-Version folgt später im Laufe des Jahres via Battle.net.Crash Bandicoot 4: It's About Time wird auf PlayStation 5 und Xbox Series X in nativer 4K-Auflösung mit 60 fps laufen. Auf der Xbox Series S wird das Spiel auf 4K hochskaliert, steht in der Pressemitteilung von Activision Blizzard. Ansonsten wird das Spiel schnellere Ladezeiten und 3D-Sound bieten. Der DualSense-Wireless-Controller der PS5 wird ebenfalls unterstützt."Dank adaptiver Trigger können die Spieler die Wucht von Cortex' DNA veränderndem Blaster und Tawnas Hakenschuss bis in die Fingerspitzen fühlen. Mit der Activity Card-Funktion erhalten die Spieler auf PlayStation 5 zudem eine Übersicht ihrer Fortschritte in den unterschiedlichen Dimensionen des Spiels und können so ihre Ziele leicht im Blick behalten", schreibt der Publisher.Spieler, die Crash Bandicoot 4: It's About Time für die PlayStation 4 oder Xbox One noch kaufen oder bereits besitzen, erhalten das Next-Gen-Upgrade innerhalb der Konsolenfamilie kostenlos (außer in Japan). Spieler, die eine Disc-Version des Spiels besitzen, müssen eine Next-Gen-Konsole besitzen, die über ein Disc-Laufwerk verfügt, um das Upgrade zu erhalten. Dabei können die gespeicherten Daten auf die neue Konsole übertragen werden.Crash Bandicoot 4: It's About Time für PlayStation 5 und Xbox Series X|S erscheint mit einer UVP von 69,99 Euro. Die Switch-Version soll 44,99 Euro kosten.Letztes aktuelles Video: New Platforms Trailer