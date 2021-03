Crash Bandicoot 4: It's About Time: Der Beuteldachs wirbelt über den PC

Endlich sind Hüpfspielfreunde mit einem PC nicht mehr die Gebeutelten: Nach Fassungen für PlayStation 4 und 5, Switch, Xbox One und Series X/S ist am heutigen Freitag, 26. März 2021 noch die Windows-Fassung von Crash Bandicoot 4: It's About Time ab 51,99€ bei kaufen ) veröffentlicht worden ( via Battle.net ).Betriebssystem- Windows® 10Prozessor- Intel® Core i3-4340/AMD FX-6300. Eine ARM64-Installation wird nicht empfohlenGrafik- Nvidia GTX 660/AMD Radeon HD 7950Arbeitsspeicher- 8 GB RAMFestplatte- 30 GBInternet- Breitband-InternetverbindungEingabegeräte- Tastatur, Maus und Controller werden unterstützt.Betriebssystem- Windows® 10Prozessor- Intel® Core i5-2500k/AMD Ryzen 5 1600X. Eine ARM64-Installation wird nicht empfohlenGrafik- Nvidia GTX 970/AMD R9 390Arbeitsspeicher- 16 GB RAMFestplatte- 30 GBInternet- Breitband-InternetverbindungEingabegeräte- Controller mit Vibrationsfunktion."