Crash Bandicoot 4: It's About Time: Kann auf PC nur online gespielt werden, obwohl es keine Online-Funktionen hat

Am Freitag ist Crash Bandicoot 4: It's About Time ab 51,99€ bei kaufen ) von Activision Blizzard auch für PC via Battle.net veröffentlicht worden. Als gestern die Login-Server des Online-Dienstes nicht erreichbar waren, ist entdeckt worden, dass auch der Beuteldachs-Plattformer nicht mehr gespielt werden konnte, obwohl Crash Bandicoot 4 ausschließlich einen lokalen Mehrspieler-Modus und überhaupt keine Online-Funktionen bietet. Das Spiel verfügt also über keinen Offline-Modus. Es kann laut PC Gamer Resetera und DSOG nur mit aktiver Online-Verbindung gespielt werden, was ausschließlich als Kopierschutz (Always-Online-DRM) dienen dürfte.Im Battle.net-Store steht übrigens lediglich: "Eine Internetverbindung, die Blizzard Battle.net Desktop-App und die Activision-Konto-Registrierung werden zum Spielen benötigt." Die dauerhafte Online-Verbindung wird nicht explizit erwähnt. Bei den Systemanforderungen steht ebenfalls nur, dass eine "Breitband-Internetverbindung" erforderlich sei.Letztes aktuelles Video: PlayStation 5FeaturesTrailer