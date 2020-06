It Takes Two: Neues Koop-Abenteuer der Way-Out-Macher angekündigt

Screenshot - It Takes Two (PC) Screenshot - It Takes Two (PC) Screenshot - It Takes Two (PC) Screenshot - It Takes Two (PC)

Mit It Takes Two hat Hazelight-Gründer Josef Fares ( Brothers: A Tale of Two Sons A Way Out ) im Rahmen des Digital-Events EA Play Live 2020 sein nächstes Koop-Abenteuer angekündigt, das 2021 unter dem "EA Originals"-Label für nicht näher benannte Plattformen erscheinen soll.Dazu heißt es vom Publisher: "It Takes Two ist das nächste Indie-Game des gefeierten, in Stockholm ansässigen Studios hinter A Way Out, das ebenfalls unter EA Originals-Flagge veröffentlicht wurde. Mit dem mehrfach ausgezeichneten Game Director Josef Fares an der Spitze macht sich Hazelight Studios daran, ein visionäres Spiel zu kreieren, welches das Genre neu definiert. Die Spieler werden zusammen ein wildes und wundervolles Abenteuer erleben. Josef Fares beschreibt sein neues Spiel, das 2021 veröffentlicht wird, als einzigartiges Koop-Spiel, in dem sich die Spieler auf eine emotionale Reise durch eine fantastische Welt begeben werden.""It Takes Two ist eine verrückte und wunderbare Welt, die man so noch nicht gesehen hat. Wir können es kaum erwarten, dass endlich alle die Magie unseres Koop-Gameplays erleben, das so ziemlich allen Erwartungen an einen typischen Plattformer widerspricht", so Fares.Letztes aktuelles Video: Die Rueckkehr eines Visionaers - Josef Fares und Hazelight