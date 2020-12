It Takes Two: Neues Koop-Abenteuer von den Machern von Brothers und A Way Out

Electronic Arts und die Hazelight Studios haben It Takes Two bei den Game Awards 2020 offiziell vorgestellt. Die ausschließlich auf Koop-Partien ausgelegte Mischung aus Plattformer, Jump-&-Run und Adventure wird am 26. März 2021 auf PC (Origin, Steam), PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One und Xbox Series X/S erhältlich sein. In dem genreübergreifenden Abenteuer steht das zerstrittenen Paar Cody und May im Mittelpunkt. Beide Charaktere wurden von einem Zauber in Puppen verwandelt und sind in einer Fantasie-Welt gefangen. Sie müssen lernen, ihre Differenzen zu überwinden und zusammen zu arbeiten."Mit zusammenhängenden Charakterfähigkeiten in jedem neuen Level, unerwarteten Hindernissen und witzigen, von Herzen kommenden Momenten hangelnsich die Spieler durch ein einzigartiges, metaphorisches Spielerlebnis. (...) In It Takes Two arbeiten die Spieler bei einer Vielzahl von Herausforderungen zusammen - von wütenden Staubsaugern über charmante Liebes-Gurus und Gangster-Eichhörnchen bis hin zu magischen Schneekugeln. Sie haben dabei die Wahl, die Koop-Aufgaben sowohl lokal als auch online zu meistern", schreibt der Publisher in der Ankündigung.It Takes Two (2021) ist nach Brothers: A Tale of Two Sons (2013) und A Way Out (2018) das dritte Spiel von Josef Fares, der mit einer Hasstirade gegen die Oscars bei Game Awards 2017 im Gedächtnis blieb ( wir berichteten )."Bei Hazelight versuchen wir immer wieder, die Grenzen dessen, was von Spielen erwartet wird, zu sprengen, und It Takes Two wird euch den Kopf verdrehen!", so Josef Fares, Gründer und Game Director von Hazelight Studios. "Wir haben alles was wir in vorherigen Spielen gelernt haben, genommen und noch einen Schritt weiter gemacht, indem wir die Erzähl- und Gameplay-Mechaniken in einer genreübergreifenden Erfahrung miteinander verknüpft haben. Spieler werden fantastische Herausforderungen in einer wunderschönen Welt meistern, die anders ist als alles, was sie bisher gesehen haben. Es wird die Erwartungen an Koop-Spiele völlig auf den Kopf stellen!""Wir freuen uns sehr, mit Hazelight an ihrer zweiten EA Originals-Veröffentlichung zusammenzuarbeiten", sagt Steve Pointon, Senior Vice President für Drittanbieter-Inhalte und Entwicklung bei Electronic Arts. "Hazelight schafft es mit seiner einzigartigen Storytelling-Methode Gameplay und Erzählung zu einem immersiven und aufregenden Erlebnis zu verbinden. Wir können es kaum erwarten, bis Spieler die Innovation, das Talent und die Handwerkskunst, die zur Entwicklung dieses Spiel geführt haben, hautnah erleben."Darüber hinaus erhalten EA Play-Abonnenten am 23. März 2021 exklusiven Zugang zur Early-Access-Trial für It Takes Two auf Origin. Alle Spieler, die It Takes Two auf PlayStation 4 oder Xbox One kaufen, können am selben Tag kostenlos auf Playstation 5 und Xbox Series X upgraden.Letztes aktuelles Video: The Game Awards 2020 Trailer