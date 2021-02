It Takes Two: Neue Einblicke in das Koop-Abenteuer der A-Way-Out-Macher

Screenshot - It Takes Two (PC, PS4, PlayStation5, One, XboxSeriesX) Screenshot - It Takes Two (PC, PS4, PlayStation5, One, XboxSeriesX) Screenshot - It Takes Two (PC, PS4, PlayStation5, One, XboxSeriesX) Screenshot - It Takes Two (PC, PS4, PlayStation5, One, XboxSeriesX)

Electronic Arts und die Hazelight Studios ( A Way Out ) haben ein neues Video zum Koop-Abenteuer It Takes Two ab 37,99€ bei vorbestellen ) veröffentlicht, das am 26. März 2021 für PC (Origin, Steam), PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One und Xbox Series X|S erscheinen soll:Letztes aktuelles Video: SpielszenenTrailerSpielbeschreibung des Herstellers: "In It Takes Two schlüpfen die Spieler in die Rollen von Cody und May, einem zerstrittenen Paar, das sich auf unbekannte magische Weise in Puppen verwandelt. Gefangen in einer fantastischen Welt, in der sich hinter jeder Ecke eine neue Überraschung verbirgt, müssen sie widerwillig lernen, ihre Differenzen zu überwinden, ihre zerrüttete Beziehung zu retten und ihren Weg zurück nach Hause zu ihrer geliebten Tochter Rosie zu finden."It Takes Two wird sowohl als Download als auch im Einzelhandel erhältlich sein und 39,99 Euro kosten. Käufer der PS4- und Xbox-One-Fassungen sollen jeweils kostenlos auf PS5 und XBS upgraden können. Außerdem wird es einen Freunde-Pass für kostenlose Koop-Partien geben ( Details ).